Alfa Romeo, Fiat e Lancia: ecco le ultime novità che sono emerse sul loro futuro

Negli ultimi giorni sono emerse alcune novità interessanti che riguardano il futuro delle tre case automobilistiche italiane di Stellantis: Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Il gruppo di Carlos Tavares non fa mistero di voler puntare forte su questi tre marchi nei prossimi anni. Per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione di recente sono state due le notizie importanti emerse.

Ecco le prossime novità per Alfa Romeo, Fiat e Lancia

La prima riguarda il possibile ritorno in gamma dopo il 2027 della mitica Alfetta che tornerebbe nelle vesti di vettura di segmento C ma che a quanto pare non sarà una classica berlina a due volumi. Se questo modello si farà lo sapremo a settembre. Di certo si tratterà di una eccezione al resto della gamma di Alfa Romeo dato che sarebbe venduta solo in Europa mentre per il resto il Biscione punterà su modelli di valenza globale.

L’altra novità interessante emersa per quanto concerne Alfa Romeo riguarda il possibile arrivo di una seconda auto di segmento E dopo la grande berlina attesa per il 2027. Si tratterebbe di un SUV elettrico pronto a sfidare auto del calibro di BMW Audi Q8 e-tron, Mercedes EQS e BMW iX.

Oltre ad Alfa Romeo qualche notizia interessante arriva anche da Fiat. La principale casa automobilistica italiana lancerà due nuove auto elettriche entro la fine del 2023. Entrambe dovrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno. Si dovrebbe trattare della nuova Fiat 600 e della nuova Fiat Topolino. La prima sarà un SUV compatto lungo 4,1 m prodotto a Tychy in Polonia, la seconda una microcar in stile Citroen Ami che sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Sempre per Fiat si avvicina l’addio della 500 termica.

Infine per quanto riguarda Lancia, abbiamo di recente saputo che ad aprile in occasione della Milano Design Week debutterà una concept car molto vicina ad un modello di produzione. Si dovrebbe trattare della futura Lancia Ypsilon che debutterà ufficialmente all’inizio del 2024 e riporterà Lancia in Europa.