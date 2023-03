Nuova Opel Insignia: sarà questo il suo design? [Render]

Nuova Opel Insignia è una delle auto che dovrebbero far parte della futura gamma della casa automobilistica tedesca di Stellantis. Non è ancora certo al 100 per cento che il modello avrà questo nome quello che è sicuro è che sarà un veicolo molto diverso dalla versione attuale. L’auto infatti cesserà di essere una berlina classica e dovrebbe assumere le vesti di una sorta di mix tra una berlina e un crossover.

Ecco una nuova ipotesi di design a proposito della nuova Opel Insignia

A proposito della nuova Opel Insignia o di come si chiamerà questa vettura, nelle scorse ore il celebre designer e artista digitale Kleber Silva ha ipotizzato quello che potrebbe essere il design di questa auto che secondo quanto dichiarato dagli stessi dirigenti della casa automobilistica di Russelsheim dovrebbe debuttare entro la fine del 2025. Come è possibile notare anche da queste immagini la vettura potrebbe mutare il suo design assomigliando maggiormente ad un SUV coupè nello stile della Peugeot 408 o Citroen C5 X.

Molto probabilmente lo stile della nuova Opel Insignia sarà ancora più aerodinamico di quello ipotizzato in questo render. Le idee più chiare le avremo di certo a partire già dal prossimo anno quando dovrebbero iniziare gli avvistamenti del prototipo camuffato del nuovo modello che di certo continuerà ad avere un ruolo centrale all’interno della gamma della casa automobilistica tedesca nel futuro prossimo.

Ricordiamo che Opel ha intenzione di elettrificare completamente la sua gamma entro il 2028. Dunque non escludiamo che questo modello possa arrivare sul mercato solo ed esclusivamente in versione elettrica al 100 per cento. Di certo la piattaforma scelta sarà la STLA Medium e dunque la sua autonomia potrebbe arrivare fino a 600 km con una ricarica completa nelle versiono top di gamma.Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi.