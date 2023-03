Alfa Romeo: a febbraio impressionante crescita in Portogallo

Lo scorso mese di febbraio, Alfa Romeo ha registrato una crescita impressionante del 456 per cento del suo volume di immatricolazioni in Portogallo rispetto allo stesso periodo del 2022. Questa crescita le ha anche permesso di raggiungere una quota dell’1,2 per cento del mercato premium di quel paese e posizionarsi così al 9° posto in questa classifica.

Questi risultati consolidano la crescita registrata da Alfa Romeo nel mese di gennaio e le consentono di posizionarsi tra i primi 10 del mercato premium nazionale di riferimento, considerando i dati accumulati nel primo bimestre dell’anno. Alfa Romeo triplica così il volume delle immatricolazioni registrate in questo periodo rispetto al 2022, in un segmento cresciuto del 41 per cento.

“Alfa Romeo ha iniziato il 2023 con ambizione, strategia e una gamma che le consenta di triplicare i propri volumi e raggiungere la ‘top 10’ del mercato ‘premium’. La Nuova Tonale mostra le sue grandi potenzialità con un peso importante delle sue versioni elettrificate. A febbraio abbiamo presentato le nuove Giulia e Stelvio che supporteranno il consolidamento di questa crescita”, afferma David Correia, responsabile Premium Cluster Stellantis Portugal.

La nuova Alfa Romeo Tonale, simbolo della metamorfosi del marchio, ha contribuito in modo molto significativo a questo risultato estremamente positivo, rappresentando il 93 per cento del fatturato totale del marchio. La gamma del primo modello elettrificato di Alfa Romeo è stata recentemente rafforzata con l’introduzione del Tonale PHEV, una versione ibrida plug-in che ha rappresentato il 47 per cento del volume totale delle vendite del mese di febbraio. Insomma ottime notizie per il brand del Biscione dal Portogallo. Come anticipato dal suo numero uno, il CEO Jean-Philippe Imparato, il marchio milanese intende nel giro di qualche anno affermarsi come unico brand premium globale del gruppo Stellantis.