Nuova Fiat 500 Hybrid in promozione a marzo al prezzo di 14.950€ 

La FIAT 500 oggi torna a far parlare di sé con una notizia importante. In occasione dei prossimi Porte Aperte di marzo, FIAT lancia una promozione speciale dedicata alla Fiat 500 Hybrid, disponibile per tutto il mese a partire da 14.950 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e con finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

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Sarà possibile toccare da vicino e provare la nuova Fiat 500 Hybrid in occasione dei due Porte Aperte del 14-15 e 21-22 marzo

L’offerta non riguarda soltanto chi sceglie di rottamare. È infatti valida anche per i clienti Fiat con un’auto usata in permuta, anche senza rottamazione, e coinvolge tutta la gamma 500 Hybrid in pronta consegna. Un’iniziativa pensata per rendere ancora più accessibile un modello che, oltre al valore commerciale, porta con sé un significato fortemente simbolico.

La nuova Fiat 500 Hybrid, infatti, segna anche il ritorno produttivo a Mirafiori, nello storico stabilimento torinese dove nacque la prima 500 nel 1957. Non è solo un dettaglio industriale: è quasi un ritorno a casa. In un momento in cui il settore dell’auto cerca nuovi equilibri tra sostenibilità, innovazione e identità, FIAT sceglie di ripartire da uno dei suoi luoghi più rappresentativi e da una vettura che, nel tempo, è diventata una vera icona italiana.

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A sostenere questa fase c’è anche la campagna di comunicazione “Robot”, uno spot già molto apprezzato che racconta la Fiat 500 Hybrid nella cornice luminosa e senza tempo della Costiera Amalfitana. Una scelta visiva che non è casuale: lì, tra curve sul mare e atmosfere da Dolce Vita, la piccola FIAT ritrova una dimensione quasi naturale, richiamando il fascino degli anni Sessanta ma traducendolo in chiave contemporanea. Il messaggio è semplice ed efficace: la 500 resta sé stessa, ma parla il linguaggio della mobilità di oggi.

Dal punto di vista tecnico, la FIAT 500 Hybrid punta su un motore 1.0 Hybrid con cambio manuale a sei marce e sistema BSG, capace di recuperare energia nelle fasi di decelerazione. Il risultato è una guida più efficiente, con consumi ed emissioni contenuti, senza rinunciare a quella leggerezza d’uso che ha sempre reso la 500 perfetta per la città. È una vettura agile, compatta, facile da vivere ogni giorno, ma allo stesso tempo capace di mantenere intatto quel carattere che l’ha resa riconoscibile ovunque.

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Anche dentro l’abitacolo la tecnologia gioca un ruolo centrale. Il sistema Uconnect 5, con schermo touch da 10,25 pollici e display digitale da 7”, offre un’esperienza moderna e intuitiva, resa ancora più comoda dalla compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. A questo si aggiungono diversi sistemi di assistenza alla guida, come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, pensati per rendere gli spostamenti urbani più semplici e sicuri.

La gamma è ampia e articolata: tre carrozzerie, Hatchback, 3+1 e Cabrio, e gli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, oltre alla serie speciale “TORINO”, omaggio diretto alla città che più di ogni altra racconta la storia del marchio. In fondo, è proprio questo il punto: la FIAT 500 Hybrid non prova a essere qualcosa di diverso da ciò che è sempre stata. Cerca piuttosto di aggiornare la propria identità, restando fedele alla sua anima.