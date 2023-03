Alfa Romeo Tonale Hybrid: richiamo per rischio incendio 

Il portale Safety Gate del Rapex ha annunciato nelle scorse ore il richiamo del SUV Alfa Romeo Tonale, richiamo che riguarderebbe i primi modelli Hybrid realizzati presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco in Campania. A quanto pare, a causa di un problema alla batteria al litio da 48 v c’è il rischio che queste unità possano prendere a fuoco. Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti che presentano dei rischi.

Richiamate alcune unità di Alfa Romeo Tonale Hybrid

A quanto pare questa segnalazione che riguarda alcune unità ibride di Alfa Romeo Tonale con il numero A12/00433/23 è stata notificata dalla Germania e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio. Il problema riguarda la versione dotata di batteria agli ioni di litio da 0,8 kWh 48 V per i motori 1.5 Turbo benzina. Le auto coinvolte nel richiamo sarebbero quelle prodotte dal 26 gennaio 2022 all’11 ottobre 2022. A quanto pare il problema sarebbe la mancanza nel pacco batteria del materiale di interfaccia protettivo.

A causa della mancanza di questo materiale, il prodotto non sarebbe conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore. Al momento non si conosco altri dettagli relativi a questo problema riguardante alcune unità di Alfa Romeo Tonale ne sappiamo il numero esatto delle auto coinvolte. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo maggiori informazioni su questo richiamo che riguarda il SUV del Biscione.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale ha debuttato sul mercato a giugno e sta ottenendo un buonissimo successo commerciale come testimoniamo gli oltre 35 mila ordini ricevuti in Europa. Dal 2023 la vettura viene venduta anche in altri mercati come Stati Uniti, Australia e Giappone. Di recente a Pomigliano è stato istituito il secondo turno di produzione proprio per far fronte alla crescente domanda per il modello e anche per Dodge Hornet.