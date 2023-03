Nuova Alfa Romeo Alfetta: c’è chi la immagina così [Render]

Nei giorni scorsi il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato ha rilasciato interessanti dichiarazioni a proposito del possibile arrivo in futuro nella gamma della casa automobilistica del Biscione di una nuova Alfa Romeo Alfetta. La vettura potrebbe tornare dopo il 2027 nelle vesti di auto di segmento C da affiancare al SUV Alfa Romeo Tonale. A quanto pare l’auto tornerebbe però non nelle vesti di berlina classica a due volumi ma come una sorta di berlina fastback.

Primo render per la nuova Alfa Romeo Alfetta: ecco come viene immaginata la futura auto di segmento C

Le parole di Jean-Philippe Imparato, oltre a suscitare entusiasmo tra i numerosi fan del Biscione hanno già stimolato il primo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto qualora Alfa Romeo confermasse ufficialmente il suo ritorno. Si tratta dell’ipotesi del sito Carscoops che ha immaginato così una nuova Alfa Romeo Alfetta. Ovviamente al momento è ancora presto per fare supposizioni su come sarà questa auto anche se il render in questione tiene conto di quanto dichiarato da Imparato per ipotizzare il look che questa auto potrebbe avere.

Ricordiamo che l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Alfetta dopo il 2027 sarà deciso a settembre. In quel mese Infatti il brand premium del gruppo Stellantis deciderà quali modelli portare sul mercato dal 2027 fino al 2030. Oltre che di Alfetta si parlerà di altri modelli ed in particolare del futuro di Tonale e se ci sarà anche una seconda auto nel segmento E del mercato oltre all’ammiraglia in programma per il debutto nel 2027. Vedremo dunque nei prossimi mesi se arriverà l’ok per il ritorno di Alfetta e quali altre novità emergeranno a proposito del futuro dello storico marchio del Biscione.