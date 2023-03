Jeep accelera i suoi piani di elettrificazione in Nord America

Jeep continua il suo viaggio di elettrificazione in modo ancora più aggressivo, puntando a diventare il più grande marchio mondiale di SUV a emissioni zero. Come parte del piano del Gruppo Stellantis, il 50% delle vendite in Nord America sarà costituito da veicoli puramente elettrici entro il 2030. Già in Nord America, la Jeep Wrangler 4xe è il modello Plug -in Hybrid più diffuso sul mercato, mentre le future Recon e Wagoneer S completamente elettriche rafforzeranno ulteriormente le opzioni elettrificate offerte dal marchio americano.

Jeep accelera la sua strategia di elettrificazione in Nord America

Entro il 2030 negli Stati Uniti Stellantis lancerà più di 25 modelli completamente elettrici (BEV), alcuni dei quali saranno basati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame, che saranno equipaggiate con le unità EDM prodotte nello stabilimento di Kokomo. L’unità EDM è composta da tre parti principali che si uniscono in un’unica unità: il motore elettrico, i sistemi di gestione elettronica e la trasmissione. Il risultato del nuovo approccio progettuale è la massima prestazione ed efficienza attraverso il minimo volume e peso dell’insieme. Grazie anche all’unità EDM, le due piattaforme Stellantis offriranno un’autonomia fino a 500 miglia (800 km).

“Mentre continuiamo a passare con successo al nostro futuro a ’emissioni zero’ in Europa, stiamo ora ponendo le stesse solide basi nel mercato nordamericano “, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Combinando i vantaggi dell’EDM con le nostre nuove piattaforme completamente elettriche e le innovative tecnologie delle batterie, offriremo livelli di prestazioni e autonomia senza pari a prezzi accessibili. Avendo le nostre unità di produzione saremo in grado di farlo con maggiore flessibilità ed efficienza”.

