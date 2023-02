Stellantis annuncia investimenti per 155 milioni di dollari in tre stabilimenti nell’Indiana

Stellantis ha annunciato oggi che investirà un totale di 155 milioni di dollari in tre stabilimenti di Kokomo nell’Indiana, per produrre nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) che aiuteranno ad alimentare i futuri veicoli elettrici assemblati in Nord America e a sostenere l’obiettivo del 50% delle vendite di auto elettriche negli Stati Uniti entro il 2030.

L’investimento di Stellantis servirà a velocizzare l’elettrificazione della gamma in Nord America

Con oltre 25 lanci di veicoli elettrici a batteria (BEV) pianificati negli Stati Uniti tra oggi e il 2030, l’EDM costruito da Kokomo sarà integrato nei veicoli progettati sulle piattaforme STLA Large e STLA Frame. Offrendo una soluzione all-in-one per i propulsori dei veicoli elettrici del gruppo, l’EDM è costituito da tre componenti principali: il motore elettrico, l’elettronica di potenza e la trasmissione, combinati in un unico modulo per offrire prestazioni e autonomia migliorate a un costo competitivo. L’efficienza ottimizzata del nuovo EDM aiuterà ogni piattaforma a raggiungere un’autonomia fino a 500 miglia (800 km).

Gli investimenti saranno effettuati presso Indiana Transmission, Kokomo Transmission e Kokomo Casting Plants. La copertura del cambio sarà fusa presso Kokomo Casting e lavorata presso Kokomo Transmission. La lavorazione degli ingranaggi e l’assemblaggio finale avverranno presso l’Indiana Transmission Plant. La produzione dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2024, dopo il riattrezzamento. Con l’investimento, verranno mantenuti più di 265 posti di lavoro in tutti e tre gli stabilimenti.

Dal 2020, Stellantis ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per sostenere la sua transizione verso l’elettrificazione. Ciò include i recenti annunci di 643 milioni di dollari per la produzione di un nuovo motore per applicazioni convenzionali e PHEV, una trasmissione a otto velocità di nuova generazione e una joint venture gigafactory con Samsung SDI.

In totale, questi investimenti supportano l’ambizione di Stellantis di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038, come stabilito nel suo piano strategico Dare Forward 2030. Stellantis attualmente gestisce cinque impianti di propulsione in Indiana: tre impianti di trasmissione, un impianto di fusione e uno stabilimento di motori. Il portafoglio di trasmissioni comprende trasmissioni a sei, otto e nove velocità, nonché la trasmissione SiEVT per il minivan elettrico ibrido plug-in Chrysler Pacifica, costruito nello stabilimento di Windsor Assembly in Ontario, Canada.