Peugeot leader assoluto a febbraio del mercato auto in Spagna

A febbraio, Peugeot è riuscita a raggiungere la prima posizione (autovetture + veicoli commerciali) nel mercato auto spagnolo. La casa automobilistica del Leone il mese scorso ha registrato 7.313 immatricolazioni dei suoi diversi modelli di autovetture e veicoli commerciali, il che rappresenta una quota dell’8,6 per cento e una crescita del 16 per cento rispetto ai risultati dello stesso mese dello scorso anno.

Peugeot leader del mercato auto in Spagna sia tra le vetture che tra i veicoli commerciali

Grazie a una gamma di veicoli commerciali completamente elettrificata, Peugeot guida il mercato dei veicoli commerciali elettrici con una quota del 22,9 per cento e 188 immatricolazioni. Il marchio francese del gruppo Stellantis dispone di modelli come e-Partner, e-Rifter, fabbricati a Vigo, e-Expert, e-Traveller ed e-Boxer, che godono di grande reputazione presso aziende e professionisti per la loro affidabilità, versatilità e capacità di carico.

Nel segmento dei veicoli commerciali, Peugeot guida il mercato nel cumulato, dove ha realizzato 2.843 immatricolazioni, il 30,1 per cento in più rispetto ai primi due mesi del 2022. Queste cifre equivalgono a una quota di mercato del 13,6 per cento. Allo stesso modo, il marchio del Leone è salito sul podio del mercato a febbraio sia nei veicoli ibridi plug-in, dove ha ottenuto 384 immatricolazioni e una quota dell’8 per cento, sia nei veicoli elettrici, con 330 immatricolazioni, una quota di mercato dell’8 per cento.

Per quanto riguarda i singoli modelli, Peugeot 2008, prodotta da Stellantis Vigo, è salita sul podio del mercato a febbraio e ha accumulato rispettivamente 1.906 e 3.548 immatricolazioni. Da parte sua, la 3008 Plug-in Hybrid è stato il secondo modello ibrido plug-in più venduto a febbraio, con 252 immatricolazioni. Infine segnaliamo che la e-208 urbanite elettrica ha ottenuto 119 immatricolazioni a febbraio, collocandosi nella Top 10 della classifica.