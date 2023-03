Ram 1200 sarà il pick-up più potente mai prodotto in Brasile

Il mercato dei pickup è acceso quest’anno in Brasile. Dopo le presentazioni di Chevrolet Montana e Ford F-150, uno dei lanci più attesi per il 2023 è ora il Ram 1200 (o Ram Dakota, perché il nome non è stato ancora confermato), un nuovo prodotto di Stellantis che colmerà il gap tra Fiat Toro e Ram 1500.

Ram 1200: il pickup americano che sta per arrivare in Brasile sarà il modello più potente mai venduto in quel mercato

Il nuovo pickup utilizzerà la piattaforma Small Wide 4×4 LWB, la stessa base di Fiat Toro e Jeep Renegade, Compass e Commander. Cioè, a differenza delle sorelle maggiori 1500, Classic, 2500 e 3500, la nuova arrivata avrà una struttura monoblocco e non una cabina su telaio. Ram 1200 porterà tutti i tratti visivi che hanno i Ram e dovrebbe ottenere una finitura interna più raffinata, oltre a motori più potenti del 1.3 turboflex e 2.0 turbodiesel utilizzati dal cugino del produttore italiano.

Per il Ram 1200, Stellantis sta preparando due nuove opzioni di motorizzazione, una delle quali è un 2.0 litri turbo benzina della famiglia GME, proveniente dalle vetture Alfa Romeo, per le versioni più basilari, che in Europa è un ibrido in grado di erogare fino a 274 CV di potenza e 41 kgfm di coppia. Mentre le configurazioni top saranno spinte da un 2.2 multijet II da 200 CV di potenza e 45 kgfm di coppia. In entrambi i casi, avremo la gestione affidata a un cambio automatico ZF a nove rapporti, con possibilità di trazione 4×4, differenziale autobloccante e ridotto.

Ram 1200

Ed è il motore che renderà il Ram 1200 il pick-up più potente mai prodotto in Brasile. Supera non solo la Chevrolet S10 e la Mitsubishi L200, sia con propulsore flex fuel che diesel, ma anche la Dodge Dakota assemblata qui all’inizio del secolo, che montava un 5.2 V8 da 232 cv e 40 kgfm di coppia – e che era il veicolo più potente nel mercato brasiliano all’epoca, oltre ad essere l’ultimo V8.