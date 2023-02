Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco come sarà

Nei prossimi anni ci potrebbe essere il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Il numero uno di Alfa Romeo negli Stati Uniti, Larry Dominique parlando con la stampa americana ha anticipato che in futuro nel segmento C ci sarà un altro modello oltre a Tonale. Dunque si potrebbe trattare proprio di una erede di Giulietta anche se al momento non è certo al 100 per cento che il suo nome sarà proprio questo.

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe tornare ma sarà diversa

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulietta si dice che l’auto sorgerà sulla piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. L’auto dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,4 m e un aspetto molto sportivo. Tuttavia rispetto al precedente modello uscito di produzione nel dicembre del 2020 si dice che possa avere ruote più alte diventando una sorta di mix tra una berlina vera e propria e un crossover. Rispetto a Tonale però avrà uno stile molto più sportivo quasi da coupé.

Il suo debutto sul mercato comunque non avverrà molto presto. Se davvero ci sarà una nuova Alfa Romeo Giulietta sicuramente non la vedremo prima del 2028. Certa la presenza in gamma di una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni. Anche questo modello come del resto tutti gli altri che saranno lanciati nei prossimi anni sarà un veicolo globale pensato per fare bene un po’ in tutto il mondo.

Nuova Alfa Romeo Giulietta

Ricordiamo infatti che Alfa Romeo è considerata da Stellantis come il suo brand premium globale e dunque l’obiettivo sarà quello di lanciare auto che possano fare bene anche in mercati quali Cina e Stati Uniti. Per questo comunque lo stile dell’auto sarà abbastanza diverso da quello della versione precedente. Vedremo cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito di questo futuro modello che comunque deve ancora essere confermato ufficialmente.