Fiat Strada leader in Brasile a febbraio

Anche a febbraio Fiat conquista la leadership del mercato brasiliano. A febbraio, il marchio si è assicurato una quota di mercato del 22,1 per cento e 26.598 unità immatricolate, oltre 8.000 davanti al marchio al secondo posto. Come se non bastasse, anche il pickup Strada ha fatto bene ed è il veicolo più venduto in Brasile, sia nel risultato mensile che nel primo bimestre del 2023.

Fiat Strada si conferma veicolo più venduto in Brasile a febbraio e anche nel primo bimestre del 2023

Nel mese, il marchio torinese ha inserito tre modelli tra i 10 best seller in Brasile. Strada è stata la numero uno del mercato con 6.837 unità vendute, Argo al quinto posto con 4.537 immatricolazioni e Mobi all’ottavo posto con 4.074 unità vendute. Da sottolineare anche l’ottima partecipazione di Fiat in alcuni segmenti: si conferma leader nel segmento delle berline compatte (27,6 per cento), nei pick-up (48,5 per cento) e nei furgoni (32,6 per cento).

Nel risultato cumulato dell’anno, anche il marchio ha fatto bene. Fiat ha chiuso al primo posto del podio, con una quota del 21,9 per cento e oltre 55.000 unità targate. Ha inoltre conquistato tre posizioni tra i primi 10 modelli più venduti in Brasile, con la Strada al vertice (13.837 unità), l’Argo al sesto (8.818) e il Mobi al nono (8.282).

“Con pochi giorni lavorativi, il mese di febbraio è solitamente impegnativo. Anche così, la Fiat si è distinta e ha mantenuto la leadership di mercato con un vantaggio sul secondo classificato. Inoltre, Strada è tornata ad essere il veicolo più venduto in Brasile. L’ottima performance si ripete nei risultati consolidati del primo bimestre. Tutto questo ci motiva ancora di più e sappiamo che questo è solo l’inizio perché il 2023 sarà ricco di novità. Dicono infatti che l’anno inizi solo dopo il Carnevale, quindi partiamo con il piede giusto”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth in Sud America.