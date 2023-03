Stellantis e Koç Holding rafforzano e consolidano la JV Tofaş in Turchia

Stellantis, in accordo con Koç Holding, ha annunciato di aver trovato un accordo per rafforzare la joint venture Tofaş consolidandone anche il potenziale delle attività del Gruppo in Turchia mediante un’offerta di prodotti efficiente e di servizi best-in-class rivolti a clienti e partner.

Nell’ambito di questo nuovo accordo, Tofaş acquisirà l’intera quota di capitale sociale di Stellantis Otomotiv Pazarlama A.S., ovvero l’ente di Stellantis Türkiye che si occupa della distribuzione. In accordo con tale acquisizione, tutti i marchi di casa Stellantis disponibili nel Paese, come Alfa Romeo, Fiat, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot, saranno direttamente distribuiti da Tofaş. In questo modo, la creazione di un’unica entità in Turchia, supportata da due azionisti di rilievo permetterà di favorire lo sviluppo di sinergie sulla base di un andamento che dovrebbe portare sicuri benefici in merito alle attività commerciali, nel settore della produzione e anche nel comparto della ricerca e sviluppo.

In generale consentirà di presentare ai clienti turchi un’offerta più ampia ed efficiente di prodotti e servizi. Le nuove opportunità commerciali consolideranno ulteriormente il potenziale di Tofaş.

L’accordo stipulato fra Stellantis e Koç Holding introdurrà un approccio diversificato nella produzione dei modelli

Stellantis, in accordo con quanto stipulato con Koç Holding, affiderà a Tofaş la produzione del modello K0 sia nella variante di veicolo commerciale leggero di medie dimensioni, che in quella di autoveicolo. Parliamo di un modello progettato per essere distribuito mediante cinque marchi e che dovrebbe cominciare ad essere prodotto a partire dall’inizio del 2025.

La produzione odierna del Fiat Doblò continuerà fino all’inizio dei lavori sulle linee del modello K0 previsti per luglio 2023, mentre nel caso del progetto Fiat Egea – Tipo sono arrivate conferme ulteriori: proseguirà fino alla fine del 2025. La collaborazione strategica favorirà anche una maggiore efficienza nel proporre sul mercato prodotti orientati al cliente e ai vertici del settore di riferimento.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis

C’è chiaramente soddisfazione da entrambe le parti, con Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che ha ammesso come la Turchia rappresenti oggi un protagonista fondamentale nel piano strategico a lungo termine denominato Dare Forward 2030; c’è infatti la concreta possibilità che proprio la Turchia diventi leader del mercato Medio Oriente e Africa. “Il consolidamento della partnership con Koç porterà nuove sinergie, un aumento del valore e la crescita del potenziale di mercato per i marchi del Gruppo Stellantis in tutti i Segmenti”, ha aggiunto il numero uno di Stellantis. D’altronde, per il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, Tofaş rappresenta uno dei più importanti centri di produzione e di ricerca e sviluppo anche in accordo con gli oltre 50 anni di presenza in Turchia.

Al CEO di Stellantis ha fatto eco l’omologo di Koç Holding, Levent Çakıroğlu, il quale ha ammesso di voler rinnovare l’impegno a investire in Turchia “convinti che il nuovo accordo contribuirà a superare questo periodo di difficoltà”. Va detto che la stessa Tofaş amplierà ulteriormente i propri obiettivi e rafforzerà il proprio valore in accordo con quest’ultimo investimento. Chiaramente la chiusura dell’operazione tra Stellantis e Koç Holding sarà soggetta alle ovvie approvazioni normative, compresa quella delle autorità competenti in tema di concorrenza. Una necessità che è attesa per la seconda metà dell’anno.