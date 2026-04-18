La Porsche 911 GT3 RS Manthey fa sembrare la GT3 standard uno scherzo

C’è chi si accontenta di una Porsche 911 GT3 RS “normale”, se così si può definire un oggetto da collezione, e chi, come il team di Manthey Racing, decide che la perfezione di Stoccarda è solo un’ottima base di partenza. Il cronometro di questa Porsche si ferma a 6 minuti e 45,389 secondi sul lunghissimo asfalto del Nürburgring. Stiamo parlando di un abisso rispetto alla sua stessa “base”: quasi 8 secondi più veloce rispetto alla già estrema 911 GT3. Quasi un’umiliazione sportiva.

Advertisement

Jörg Bergmeister, uno che il Nordschleife lo conosce meglio del vialetto di casa, ha dimostrato che con il kit Manthey la 911 GT3 RS non si limita a correre, ma ridefinisce il concetto di aderenza. La magia non sta nei cavalli, ma nell’ossessione per i flussi d’aria.

Advertisement

L’aggiornamento aerodinamico, infatti, trasforma la vettura in una scultura che sfrutta l’aria divinamente: l’alettone posteriore è stato rivisto, le alette Gurney sui passaruota ridisegnate e sono comparsi nuovi profili sul paraurti anteriore accoppiati a uno splitter che sembra voler affettare l’asfalto.

Sul tetto, sei alette aggiuntive lavorano in sinergia con una pinna di squalo montata su un pannello in fibra di carbonio che pesa il 25% in meno rispetto al vetro originale. Il tutto culmina in un diffusore posteriore più cattivo e nei copricerchi aerodinamici in carbonio, elementi che insieme al sistema DRS rendono questa GT3 incollata al suolo.

Ma non è solo una questione di vento. Sotto la pelle, il kit Manthey aggiunge sospensioni coilover semiattive che rendono la RS granitica. Le molle sono più rigide del 30% all’anteriore e del 15% al posteriore. Se a questo aggiungiamo tubi freno con guaina in acciaio e un impianto frenante carboceramico instancabile, capite bene perché Bergmeister sia riuscito a spingere al massimo in settori dove prima, con un’auto omologata, il buonsenso consigliava di alzare il piede.

Advertisement

La GT3 RS Manthey non è dunque solo meccanica, perché sembra aver detto la sua, senza pietà, a chiunque pensi che il limite di una Porsche estrema sia invalicabile.