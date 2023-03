Stellantis e Toyota richiamano alcune auto per problemi alla batteria

Numerosi modelli elettrici facenti parte dei gruppi Stellantis e Toyota dovranno recarsi in officina per possibili problemi alla batteria nei prosismi giorni. I veicoli interessati, tutti costruiti nel 2022, potrebbero presentare un difetto nella calibrazione software specifica della centralina della batteria di trazione.

Stellantis e Toyota richiamano vari veicoli per problemi alla batteria: ecco i modelli

Di conseguenza, a causa di questo problema potrebbe verificarsi un rilevamento errato della tensione della cella e/o della temperatura della batteria. In questo caso, il sistema di emergenza spegnerà il motore per evitare danni alla batteria di trazione, con conseguenti perdite di trazione. Per correggere il problema, il software della centralina della batteria di trazione dovrà essere controllato o aggiornato in officina da Stellantis e Toyota.

I modelli di Stellantis e Toyota coinvolti in questo richiamo includono Citroën e-Berlingo e Citroen e-C4 con un totale di 8.726 veicoli interessati a livello globale, 2.413 unità DS3 Crossback, i modelli Peugeot E-208, E-2008, Peugeot e-Partner e Peugeot e-Rifter con un numero di problemi pari a 21.349 veicoli colpiti in tutto il mondo. Inoltre, viene richiamata la Toyota Proace Electric prodotta nel periodo dal 06.09.2022 al 30.11.2022, con un numero totale di 1.063 veicoli interessati. Infine, Opel sta richiamando 13.507 dei suoi modelli Opel Corsa, Opel Combo e Opel Mokka nella sola Germania, anche se questo sembra interessare solo il mercato interno.

Al momento non sappiamo altro su questo richiamo. Vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori novità e soprattutto se saranno coinvolti anche veicoli venduti in Italia da Stellantis e Toyota. Infatti al momento si tratta di un qualcosa che non è stato ancora comunicato dai due produttori.