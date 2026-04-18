 Fiat è il marchio ufficiale dei pickup ad Agrishow per il secondo anno di fila

Fiat, da cinque anni consecutivi leader di vendite sul mercato brasiliano, conferma la propria presenza alla 31ª edizione di Agrishow, la più importante fiera agricola del Brasile, in programma dal 27 aprile al 1° maggio a Ribeirão Preto, nello Stato di San Paolo. Anche per questa nuova edizione, il marchio torinese avrà un ruolo di primo piano all’interno della manifestazione, rinnovando la propria partecipazione in un appuntamento strategico per il settore. Come già avvenuto lo scorso anno, Fiat sarà inoltre il brand ufficiale dei pickup dell’evento, rafforzando ulteriormente la propria visibilità in un contesto chiave per il mercato brasiliano.

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Fiat sarà presente alla 31ª edizione di Agrishow, la più grande fiera agricola del Brasile

Punto di riferimento nel segmento, la casa automobilistica torinese è il marchio di pickup più venduto in Brasile, con una gamma di modelli robusti e tecnologicamente avanzati che si adattano perfettamente alle esigenze sia degli ambienti rurali che urbani. Lo scorso anno, Fiat Strada, Toro e Titano hanno venduto 201.470 unità, chiudendo il 2025 con una quota di mercato del 42,1% nella categoria. Oltre ad essere il veicolo più venduto in Brasile, Strada è stato anche il veicolo più venduto in Sud America, con 156.786 unità immatricolate nel periodo.

A marzo di quest’anno, Strada ha raggiunto un nuovo traguardo con 16.707 unità vendute nel Paese, un record storico dal suo lancio nel 1998. Il mese scorso, il Toro ha anche guidato le vendite nel segmento dei pick-up di classe C, con 5.091 unità immatricolate. Nei dati da inizio anno, i tre pick-up Fiat hanno venduto oltre 53.012 unità, più di 40.000 in più rispetto al modello secondo classificato, rafforzando la loro posizione e leadership nel segmento.