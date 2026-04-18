Il Ferrari Club Italia incontra la nave scuola Amerigo Vespucci

Il Ferrari Club Italia offrirà ai suoi soci il privilegio di una esclusiva visita privata alla Amerigo Vespucci, prima che questa salpi alla volta degli Stati Uniti, per festeggiare i 250 anni della loro indipendenza. I possessori di “rosse” iscritti al noto sodalizio si preparano a vivere questa esperienza da sogno, in programma per il 4 maggio.

Advertisement

Teatro dell’incontro sarà l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, dove il capitano e gli uomini della mitica nave scuola accoglieranno gli ospiti, sigillando il legame tra il Ferrari Club Italia e la Marina Militare. Si profila un appuntamento destinato ad imprimersi nel cuore dei protagonisti e nella memoria di decine di smartphone.

Questa esperienza, ad alto indice emotivo, conferma l’eccellenza assoluta del sodalizio tricolore dedicato alle auto di Maranello, fortemente voluto da Enzo Ferrari. Il Commendatore lo fondò con il supporto di alcuni “sacerdoti” del mito, scelti da lui per la loro passione genuina verso il “cavallino rampante”.

Advertisement

A gestirne le dinamiche, da molti anni, è il presidente Vincenzo Gibiino, uomo di grande cultura, di invidiabile stile e di ampie visioni, oltre che di riconosciute doti organizzative. Con lui tante idee brillanti hanno preso forma, allargando verso nuovi lidi gli orizzonti del Ferrari Club Italia. Il fatto che sia stato eletto al vertice a più riprese è la naturale conferma della bontà della sua azione.

Con la visita privata all’Amerigo Vespucci, una nuova perla si aggiunge alla sua collana gestionale, vocata alla classe e al migliore rispetto dei valori storici e istituzionali del marchio emiliano. La liaison del 4 maggio con la nave più anziana della Marina Militare Italiana sigilla in modo prezioso la magia del Bepaese, scrivendo un matrimonio ideale fra due suoi miti.

Advertisement

Ricordiamo che l’Amerigo Vespucci è considerata la nave più bella del mondo. Nel 1962, gli uomini della portaerei americana USS Independence, quando incrociarono la sua rotta sul Mediterraneo, si espressero con questa frase indirizzata al comandante del veliero tricolore: “You are the most beautiful ship in the world”. La superba imbarcazione, che profuma di romanticismo, prese forma nel 1931. Oggi incanta ovunque, quasi come le Ferrari.

Fonte | Ferrari Club Italia