Cavallino Classic Monaco: l’epopea Ferrari in Formula 1 protagonista nel Principato

Sempre più vicino all’orizzonte l’appuntamento con Cavallino Classic Monaco 2026, che avrà le Ferrari di Formula 1 per protagoniste. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 23 al 26 aprile. Come epicentro dell’evento è stata scelta la Marina dello Yacht Club, ma anche la pista di Monte Carlo sarà coinvolta nella festa, grazie alla felice concomitanza con il 15° Grand Prix de Monaco Historique, nota manifestazione biennale che rimette in azione sul circuito monegasco le vecchie regine da corsa.

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Si profila un evento destinato ad entrare nella storia. Questo sarà infatti il primo concorso d’eleganza su scala mondiale interamente dedicato alle monoposto del Circus prodotte da Ferrari. Nella line-up ci saranno alcuni modelli che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle corse.

Cavallino Classic Monaco 2026 vuole rendere omaggio al DNA racing della casa di Maranello, in una cornice, come quella del Principato di Monaco, dove il motorport ha inciso alcune delle sue pagine più belle. Saranno quattro giorni di intensa magia, tutti da vivere per i protagonisti…e non soltanto per loro.

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La scelta di Monte Callo per questo nuovo appuntamento di Cavallino Classic era la più naturale. Nel regno dei Grimaldi ci sono infatti elementi di passione, eleganza e lifestyle, oltre ad ambientazioni esclusive e ospitalità impeccabile. La cornice giusta per celebrare il mito Ferrari e la sua epopea nel mondo della Formula 1.

Foto Cavallino Classic

L’esposizione offrirà anche la possibilità di compiere un affascinante viaggio attraverso l’evoluzione tecnica delle auto da Gran Premio: dal fragoroso V12 della 312 F1 usata nel 1969 da Chris Amon al suono da brividi del V10 della F2004 di Michael Schumacher, passando dalla 248 F1 del 2006 condotta dall’asso di Kepren alla F10 di Fernando Alonso nel 2010.

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Le monoposto di Formula 1 della casa emiliana avranno il palcoscenico migliore, per celebrarne l’eredità storica, in una miscela di azione e contemplazione, capace di fare la gioia dei partecipanti e del pubblico. Si profila uno spettacolo magnetico, nella perla della Costa Azzurra.

A fare da sfondo, come dicevamo, ci penserà un luogo iconico: la marina dello Yacht Club de Monaco, uno dei circoli nautici più prestigiosi al mondo, impegnato nella conservazione del patrimonio marittimo attraverso eventi esclusivi e speciali, in grado di offrire agli ospiti e ai collezionisti una posizione privilegiata con vista sul circuito e un’esperienza tanto raffinata quanto indimenticabile.

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Le Ferrari di Formula 1 attese a Monte Carlo saranno divise in sei classi di concorso, in base al periodo storico di appartenenza. Eccole:

Classe I – L’era pionieristica (1950–1957)

Classe II – La rivoluzione del motore posteriore (1958–1967)

Classe III – Ali, potenza e passione (1968–1982)

Classe IV – L’era del turbo (1983–1988)

Classe V – L’era dell’elettronica e di Schumacher (1989–2004)

Classe VI – Dall’era del V8 (2005)

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Fonte | Cavallino