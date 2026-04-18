Lancia Delta HF torna a far sognare: il concept che riaccende il mito in chiave moderna

In attesa di sapere se l’agognato ritorno sarà confermato nel nuovo piano strategico di Stellantis, il nome Lancia Delta HF continua ad avere un peso speciale nell’immaginario degli appassionati, e non sorprende che ogni reinterpretazione moderna del modello riesca subito ad accendere curiosità e dibattito. In questo caso si tratta di un render realizzato da Tommaso D’Amico e pubblicato sul suo canale YouTube, un’ipotesi virtuale che prova a immaginare come potrebbe apparire oggi una Delta HF capace di unire heritage sportivo, tecnologia e linguaggio stilistico contemporaneo.

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Lancia Delta HF: Il designer Tommaso D’Amico in un video ha reinterpretato il mitico modello in chiave moderna

Questa ipotetica Lancia Delta HF concept si presenta con un’impostazione molto decisa. La carrozzeria è compatta, muscolosa e ben piantata a terra, con superfici tese e volumi netti che richiamano l’idea di una sportiva moderna senza rinunciare a un certo legame visivo con il passato. I passaruota allargati, l’assetto ribassato e la linea di cintura dinamica contribuiscono a dare alla vettura una presenza scenica forte, quasi da concept car pronta per la strada.

Il frontale di questa ipotetica Lancia Delta HF concept conserva alcuni riferimenti al mondo Lancia, ma li rilegge in modo più tecnico e attuale. La calandra appare più incassata e strutturata, mentre la firma luminosa sottolinea un’identità riconoscibile e moderna. Anche il cofano, con una presa d’aria funzionale, rafforza il carattere sportivo del progetto. Al posteriore, invece, il design resta più pulito e compatto, con una firma luminosa che richiama l’identità del marchio, un diffusore sportivo e un doppio terminale di scarico che completano l’insieme.

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Molto interessante anche la scelta per questa Lancia Delta HF virtuale della livrea Blu Metallizzato Profondo, che valorizza le forme della carrozzeria attraverso riflessi e contrasti con gli inserti in nero lucido e carbon-look. I cerchi da 20 pollici, dal disegno tecnico e ricercato, lasciano intuire una vocazione prestazionale, ulteriormente enfatizzata da un impianto frenante di impostazione sportiva.

Anche l’abitacolo, nell’interpretazione immaginata da D’Amico, punta su una visione molto attuale del lusso sportivo firmato Lancia. L’ambiente interno è minimalista, pulito, con pochi comandi fisici e una forte integrazione della tecnologia. Il cockpit digitale e il sistema infotainment sono pensati per fondersi in uno spazio orientato al guidatore, arricchito da materiali premium e illuminazione ambientale.

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Sul piano tecnico, il concept viene immaginato su una piattaforma modulare ad alte prestazioni, con una gamma di motorizzazioni piuttosto ampia: da un 1.6 turbo benzina da 200 CV a un 2.0 turbo oltre i 280 CV, fino a varianti ibride mild hybrid da 230 CV e plug-in hybrid da oltre 320 CV. Numeri che, pur restando nel campo delle ipotesi, aiutano a definire la filosofia del progetto.