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Leapmotor vola in Europa: a marzo boom di immatricolazioni e crescita record del 754%

Nel marzo 2026, le immatricolazioni di Leapmotor hanno registrato una crescita significativa, superando le 11.000 unità

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Leapmotor B10

Leapmotor ha archiviato il mese di marzo con risultati molto positivi, confermando il buon momento del marchio e una presenza sempre più solida nei mercati europei. Le performance registrate rappresentano uno dei migliori risultati mensili ottenuti dall’azienda al di fuori della Cina, segnale di una crescita che continua a consolidarsi anche sul mercato internazionale.

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Ottimi risultati per Leapmotor a marzo 2026 in Europa

Nel marzo 2026, le immatricolazioni di Leapmotor hanno registrato una crescita significativa, superando le 11.000 unità, con un incremento del 31% rispetto al febbraio 2026 e del 754% rispetto al marzo 2025. Questa solida performance si è tradotta in una quota di mercato del 3,2% per i PC elettrici in Europa, raggiungendo rispettivamente il 33,5% in Italia, il 5,4% in Polonia, il 2,0% in Austria, il 2,3% in Spagna, il 2,2% nel Regno Unito, l’1,9% nei Paesi Bassi, l’1,8% in Germania e l’1,6% in Portogallo.

Nei principali mercati europei (G9), Leapmotor raggiunge a marzo 2026 la seconda posizione nella classifica delle vendite di veicoli elettrici a clienti privati ​​(con una quota di mercato del 7,6% e +20 posizioni rispetto a marzo 2025).

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Leapmotor C10 Reev

I prodotti di punta sono il T03, il veicolo elettrico a batteria (BEV) del segmento A più venduto in tutta Europa (tutti i canali, con una quota di mercato del 56,4% ) e nella top 10 dei segmenti totali; il B10, introdotto di recente, è apprezzato dai clienti europei con una quarta posizione nel canale privato dei SUV a batteria a marzo 2026.

Sulla scia degli ottimi risultati di immatricolazione ottenuti a marzo, il primo trimestre del 2026 ha registrato 24.751 veicoli immatricolati , un significativo miglioramento delle prestazioni, con un aumento totale delle immatricolazioni del +39% rispetto al quarto trimestre del 2025 e del +706% rispetto al primo trimestre del 2025. Grazie a ciò, Leapmotor si posiziona tra i primi 3 nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) ai clienti privati ​​nel primo trimestre del 2026 .

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Leapmotor T03

Attualmente i veicoli puramente elettrici rappresentano la maggior parte degli ordini e delle immatricolazioni e la Leapmotor B10 Hybrid EV, presentata di recente e disponibile presso la rete di concessionari a partire da maggio, dovrebbe contribuire ulteriormente allo sviluppo del marchio con un prodotto adatto sia ai clienti privati ​​che a quelli aziendali. Questi risultati sottolineano la traiettoria di crescita accelerata di Leapmotor e rafforzano l’ambizione del marchio di espandere ulteriormente la propria presenza in tutta Europa nei prossimi mesi.

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ARGOMENTI: Leapmotor