Dodge Charger e il fantasma dell’Hellcat da 1.000 CV

C’è qualcosa di sacrilego nel vedere la prima muscle car elettrica al mondo cercare disperatamente di recuperare l’anima attraverso un vestito di scena. Parliamo dell’ultima Dodge Charger Daytona, un’auto che sta provando a convincerci che il futuro sia fatto di sibili elettronici, mentre il cuore degli appassionati batte ancora al ritmo dei giri di un V8.

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Non è un caso che i sognatori del web abbiano già iniziato a metterci le mani da tempo, almeno virtualmente. L’ultimo esperimento digitale firmato da ildar_project ci sbatte in faccia un’operazione nostalgia che scotta: una Charger 2026 trasformata nella mitica General Lee di Hazzard.

L’arancione brillante c’è, il numero “01” sulle portiere pure, e persino la Union Jack sul tetto a contrasto. Ma la vera domanda non è quanto sia fedele la livrea, bensì cosa batte sotto quel cofano ventilato. Un Generale che non urla è solo una comparsa muta. Il candidato? Il mostruoso motore 6.2 litri sovralimentato Hellcat. Parliamo di un propulsore capace di erogare 800 cavalli nelle versioni standard, fino a toccare vette da arresto cardiaco con i 1.025 cavalli della Demon 170.

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Il rendering non si limita al colore. Paraurti regolabili, minigonne che raschiano l’asfalto, un diffusore posteriore cattivissimo con luce stop in stile motorsport e quattro terminali di scarico rotondi che gridano vendetta contro il silenzio elettrico. È un’auto che non passa inosservata, un mostro ribassato con parafanghi allargati che sembra implorare per un ritorno alle origini termiche.

Se Dodge voglia davvero sfidare la Mustang, in questo modo, a colpi di pistoni o limitarsi a giocare con le simulazioni sonore è ancora da vedere, ma una cosa è certa: finché esisteranno rendering del genere, l’elettrico dovrà sudare sette camicie per rubare il trono al vecchio, caro, brutale V8. Intanto, oltre la Charger elettrica, c’è ancora tanta scelta a combustione, una scelta che coccola ancora tutti gli amanti della muscle car.