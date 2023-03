Maserati GranCabrio Folgore: nuovo avvistamento [Foto Spia]

Appena una settimana fa Maserati Grancabrio Folgore era stata avvistata in Norvegia. Nelle scorse ore il prototipo camuffato del futuro modello di Maserati che sarà rivelato nei prossimi mesi è stato nuovamente immortalato in alcune foto spia stavolta in Svezia. La decappottabile elettrica del marchio del Tridente è stata avvistata mentre stava arrivando presso le strutture di uno dei fornitori automobilistici dislocati in quella zona e stretto collaboratore di Stellantis.

Nuovo avvistamento per la Maserati GranCabrio Folgore

Queste immagini della nuova Maserati GranCabrio Folgore confermano che l’auto avrà un design che condividerà molte cose con la Maserati GranTurismo Folgore già presentata, compresa anche la parte posteriore priva degli scarichi delle versioni a scoppio. E non cambierà neanche il design degli interni, anche se sia il quadro strumenti che gli schermi che ospitano la consolle centrale presenteranno menu specifici e informazioni sulla gestione dell’energia immagazzinata nella batteria, così come il flusso di energia fornita ai motori elettrici.

La nuova Maserati GranCabrio Folgore disporrà di un sistema propulsivo formato da due motori posteriori e uno anteriore. L’auto sarà dotata di trazione integrale e torque vectoring. La potenza massima sarà di 761 CV. Il debutto dovrebbe avvenire in autunno mentre le prime consegne sono previste per la metà del prossimo anno.

Ricordiamo che anche per questa auto così come per la nuova Maserati GranTurismo, la produzione avverrà in Italia presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. In questo modo Maserati arricchisce ulteriormente la sua gamma che sempre nel 2023 vedrà il debutto anche della versione completamente elettrica del SUV Maserati Grecale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni dalla casa automobilistica del Tridente.