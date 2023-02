Nuova Fiat Panda avrà una gemella sudamericana

Nuova Fiat Panda arriverà nel 2024 e molto probabilmente sarà prodotta in Serbia. La vettura sarà molto diversa dal modello attuale tanto che le due auto per circa 2 anni convivranno nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Questa vettura sorgerà sulla piattaforma STLA Small di Stellantis e arriverà sul mercato in versione completamente elettrica. Molto probabilmente ci saranno anche alcune versioni elettrificate.

Nuova Fiat Argo sarà la gemella della nuova Fiat Panda in America Latina

A proposito della nuova Fiat Panda, oggi vi segnaliamo che dal Brasile arrivano conferme sul fatto che la vettura di Fiat avrò una gemella sudamericana. La cosa non sorprende se si pensa che lo scorso anno il numero uno della casa torinese, il CEO Olivier Francois aveva anticipato che la futura Panda sarebbe stata una vettura globale. Secondo quanto riporta la stampa brasiliana sarà la nuova generazione di Fiat Argo l’auto parente stretta della nuova Fiat Panda.

Il celebre modello brasiliano, venduto in America Latina con ottimi risultati ormai da diversi anni, sarà un adattamento della nuova generazione della Fiat Panda che è in fase di sviluppo in Europa. Il team di ingegneri di Betim (MG) collabora già con i tecnici del Vecchio Continente per adattarlo alle esigenze locali. La nuova Fiat Argo sarà prodotta a Minas Gerais dal 2025, mentre il “cugino” europeo sarà prodotto in Serbia a partire dal prossimo anno.

Nuova Fiat Panda

Ancora dubbi su quello che sarà il design della nuova Fiat Panda e di conseguenza anche della Argo. Se in passato si diceva che la concept Fiat Centoventi sarebbe stata il punto di riferimento estetico per queste auto, adesso sembra che queste vetture possano avere un aspetto un po’ diverso rispetto a quello della concept car. Quanto ai motori, in Brasile la nuova Fiat Argo dovrebbe mantenere in gamma versioni ibride.