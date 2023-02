Fiat: ecco quali potrebbero essere le 4 auto prodotte in Algeria

Nelle scorse settimane vi abbiamo scritto della notizia di un nuovo stabilimento di Fiat in Algeria ad Orano. La fabbrica è attualmente in costruzione e l’avvio della produzione dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo mese di marzo. L ‘avvio del complesso produttivo è molto atteso in Algeria. Il wali della wilaya di Orano ha recentemente dichiarato che i lavori di costruzione dell’impianto hanno raggiunto un ritmo di avanzamento molto soddisfacente. La prima unità industriale è completata, mentre la seconda ha raggiunto il 45 per cento di avanzamento. Parallelamente procedono i lavori di allacciamento gas ed energia elettrica.

Fiat: la stampa algerina indica quali potrebbero essere le 4 auto che saranno prodotte in quel paese

Lo stabilimento Fiat dovrebbe produrre inizialmente 60 mila auto all’anno. Poi questa cifra dovrebbe salire fino a raggiungere le 90 mila vetture sui suoi vari modelli. Lo riporta il sito specializzato in notizie automobilistiche, Sayarat Live. A proposito di modelli, i funzionari del gruppo Stellantis, che comprende il marchio Fiat, hanno divulgato nelle scorse ore che ufficialmente i nomi dei modelli made in Algeria saranno rivelati il prossimo 19 marzo. Tuttavia secondo indiscrezioni questi nomi sarebberro già stati rivelati alla stampa del paese nord africano. Ecco dunque quali dovrebbero essere le auto che dovrebbero uscire dallo stabilimento di Orano.

I modelli di prossima produzione nello stabilimento di Orano, a quanto pare sarebbero Fiat 500, Tipo, Panda e Doblò. Questi modelli sono stati accuratamente selezionati. E questo, per soddisfare la domanda di auto in diversi segmenti del mercato algerino. Ovviamente al momento non si sa se saranno davvero questi i modelli che saranno costruiti in Algeria da Fiat a partire dai prossimi mesi. La conferma ufficiale, come abbiamo detto poc’anzi, dovrebbe arrivare da parte di Stellantis il prossimo 19 marzo. Vedremo se queste voci provenienti dall’Algeria risulteranno essere fondate.