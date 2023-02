Opel: il CEO prevede vendite in crescita nel 2023

Il nuovo capo di Opel, Florian Huettl, prevede un aumento delle vendite quest’anno per la casa tedesca. “Ciò dovrebbe avvenire grazie al fatto che la nostra azienda intenda puntare forte sulle elettriche”, ha affermato il manager della sede centrale di Rüsselsheim dell’agenzia di stampa tedesca. A questo contribuirà anche il modello compatto Astra, che sarà in vendita per la prima volta per un anno intero e dalla primavera sarà ordinabile anche in versione completamente elettrica.

L’anno scorso, il brand di Stellantis non è stato in grado di realizzare appieno il proprio potenziale a causa, tra l’altro, della mancanza di parti. “Molti clienti stanno ancora aspettando la loro auto”, ha detto Huettl. “Sono sicuro che il 2023 sarà migliore in termini di disponibilità dei componenti e capacità logistica”. Nel 2022, l’unico marchio tedesco del Gruppo Stellantis in Europa (UE, EFTA, UK) ha registrato ben 428.000 nuove auto, un calo del dodici per cento. Secondo l’associazione automobilistica europea Acea, la quota di mercato è scesa di 0,3 punti al 3,8 per cento.

La capogruppo Stellantis, che è stata fusa dai produttori PSA e Fiat Chrysler, ha presentato cifre forti mercoledì nonostante le vendite leggermente ridotte. Con un fatturato record di quasi 180 miliardi di euro, il secondo gruppo automobilistico europeo dopo la Volkswagen ha realizzato un utile netto di 17 miliardi di euro.

Huettl non fornisce informazioni dettagliate sul ruolo svolto dal duo di marchi Opel/Vauxhall in questo successo. “Opel è costantemente redditizia e contribuisce in modo significativo agli utili del gruppo.” Nel frattempo, l’azienda è molto soddisfatta dei siti di produzione tedeschi di Eisenach e Rüsselsheim. Le squadre hanno fatto un ottimo lavoro. Tuttavia, occorre lavorare di più sulla competitività. Le sedi tedesche hanno sofferto, tra l’altro, di costi energetici molto elevati.

Eisenach ha sofferto particolarmente per la mancanza di parti l’anno scorso, ma ha fornito una qualità eccellente nonostante tutte le avversità, ha detto il capo di Opel. A ciò ha contribuito anche una collaborazione molto costruttiva con i rappresentanti dei lavoratori. A Kaiserslautern, oltre al precedente impianto di componenti, verrebbero creati circa 2.000 nuovi posti di lavoro nella fabbrica di celle per batterie progettata dalla joint venture ACC, la cui consegna è prevista a partire dal 2025.

Lo stabilimento principale di Opel a Rüsselsheim ha già affrontato un’importante trasformazione e ha ancora molta strada da fare, ha affermato il numero uno della casa tedesca. La decisione di costruire qui il modello di volume Astra in tutte le varianti di guida e il DS 4 con funzionamento a due turni è un grande segno di fiducia. “Rüsselsheim ha sostenuto un elevato utilizzo della capacità.” In futuro, anche le batterie per altri impianti Stellantis saranno finalmente assemblate sul Meno.

Opel, intende offrire solo auto completamente elettriche in Europa a partire dal 2028. Nel gruppo, Opel è il marchio elettrico più dinamico, ha affermato Huettl. Il fatto che al momento vengano introdotti due nuovi ibridi plug-in non contraddice questo, perché la combinazione di motori a combustione e motori elettrici è un’importante tecnologia di transizione per molti clienti.