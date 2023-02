Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio si farà? Ecco quando lo sapremo

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è la versione che al momento manca nella gamma del recente SUV della casa automobilistica del Biscione. Diciamo subito che questo modello non è previso e che al momento la gamma del veicolo è completata con l’introduzione della versione top di gamma la variante Plug-in Hybrid con motore da 280 cavalli, che tra l’altro è anche l’unica versione del SUV che viene commercializzata in Nord America.

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio: nonostante il successo nelle vendite per il SUV il suo arrivo sembra lontano

A proposito del possibile arrivo di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio, lo scorso anno il numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato aveva lasciato intendere che fosse molto difficile ipotizzare l’arrivo di questa variante dato che non era prevista nei piani originali del marchio premium di Stellantis. Tuttavia il numero uno del Biscione ha voluto lasciare aperto uno spiraglio dicendo che qualora le vendite del modello fossero andate straordinariamente bene allora si sarebbe potuto parlare del possibile arrivo di una versione di questo tipo.

Nonostante l’avvio delle vendite sia stato molto positivo con oltre 35 mila ordini nel 2022 e con la produzione raddoppiata a Pomigliano per far fronte alla forte domanda, di una possibile Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio non si sa al momento ancora nulla. A nostro avviso sembra molto difficile che una simile vettura possa arrivare. Tuttavia non possiamo escludere che in futuro se le cose dovessero continuare ad andare così qualche sorpresa potrebbe arrivare. Una risposta definitiva sul possibile arrivo di questa auto comunque la avremo di certo entro la fine del 2023.

Sembra più probabile che una nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio possa arrivare solo con la futura generazione del SUV che dovrebbe comunque arrivare entro il 2030. A quel punto il SUV sarà solo elettrico e dunque la Quadrifoglio come per tutte le altre auto del Biscione sarà una EV ad alte prestazioni. Vedremo dunque che notizie arriveranno dallo storico marchio milanese in proposito nei prossimi mesi.