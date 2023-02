Ferrari: avvistata di nuovo l’erede della 812 Superfast con V12

La Ferrari 812 Superfast è una delle vetture più apprezzate da appassionati e addetti ai lavori tra quelle presenti attualmente nella gamma del cavallino rampante. Questo anche perché essa offre livelli di prestazioni che una volta sarebbero stati inconcepibili per una Grand Tourer con motore anteriore, ma nonostante quanto sia incredibile, la casa automobilistica italiana sta già lavorando a un successore. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere il nuovo veicolo messo alla prova in una manciata di occasioni negli ultimi mesi. Oggi vi mostriamo un nuovo video in cui si vede un particolare mulo di prova con parti della carrozzeria di una Ferrari Roma.

In un nuovo video il prototipo dell’erede di Ferrari 812 Superfast

Nonostante questo camuffamento per confondere le idee si capisce chiaramente che si tratta di un mulo di prova per la futura erede di Ferrari 812 superfast con alcuni pannelli della carrozzeria della Roma. Varryx ha individuato l’auto durante i test su strada in Italia. Non solo ha avuto la possibilità di vedere l’auto in movimento, ma a un certo punto il collaudatore della Ferrari ha aperto il cofano, rivelando il V12 in tutto il suo splendore (anche se da lontano).

A rendere particolarmente entusiasmante questo video spia è il fatto che il collaudatore ha effettuato un paio di forti accelerazioni con questa auto, permettendoci di sentire il V12 aspirato in tutto il suo splendore. Sebbene i dettagli su questo motore non siano ancora noti, si tratterà dello stesso V12 dell’attuale 812 Superfast ma sarà messo a punto per erogare più degli attuali 830 CV della 812 Competizione.

Dato che la Ferrari deve ridurre le emissioni e migliorare il risparmio di carburante, è probabile che implementerà un sistema ibrido. probabilmente opterà per un semplice sistema ibrido con un piccolo motore elettrico in grado di portare la nuova Ferrari 812 Superfast oltre i 900 CV. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Ferrari a proposito di questo atteso modello.