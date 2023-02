Alfa Romeo, Chrysler, Jeep e Ram entrano nella lista Car and Driver Editors’ Choice

Car and Driver ha nominato otto vincitori tra i modelli dei marchi Alfa Romeo, Chrysler, Jeep e Ram nell’edizione 2023 dei premi annuali Editors’ Choice della pubblicazione. L’elenco Scelto dai redattori del 2022 include Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e Giulia Quadrifoglio, entrambe premiate per il sesto anno consecutivo.

Alfa Romeo, Chrysler, Jeep e Ram trionfano con i loro modelli nell’edizione 2023 degli Editors’ Choice di Car and Driver

Per la settiman volta consecutivanella lista di Editors’ Choice c’è la Chrysler Pacifica, mentre Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L ottengono gli onori di Editors’ Choice per SUV di medie dimensioni per il secondo anno consecutivo. Anche il Ram 1500 (10 anni consecutivi), 1500 TRX (terzo anno consecutivo) e 2500/3500 (quarto anno consecutivo) continuano la loro forte presenza nella lista degli Editors’ Choice “Stellantis vince otto Car and Driver’s Editors’ Choice Awards, evidenziando i migliori prodotti dell’azienda”, ha affermato Tony Quiroga, redattore capo di Car and Driver.

“Alfa Romeo torna quest’anno con auto che attirano il cuore dei nostri appassionati, la combinazione di lusso e robustezza off-road della Jeep Grand Cherokee e della Grand Cherokee L fa entrare entrambi i modelli nella lista, la Pacifica ponderata ed efficiente di Chrysler vince e la piena di Ram i pick-up di grandi dimensioni, ideali per il lavoro o per il tempo libero, occupano altri tre posti nella nostra lista”.

Selezionati tra più di 400 modelli che Car and Driver testa, valuta e classifica in ciascuno dei 39 segmenti di mercato idonei, dai crossover compatti ai veicoli elettrici e dalle berline sportive di lusso ad alte prestazioni ai pick-up, questi veicoli sono stati ritenuti i migliori per soddisfare la loro missione offrendo allo stesso tempo un grande valore e offrendo un’esperienza di guida gratificante.

Giulia Quadrifoglio rappresenta il top della gamma e sottolinea l’esclusiva competenza sportiva e prestazionale di Alfa Romeo con un motore V6 biturbo da 510 cavalli, 2,9 litri, che le è valso il titolo di vettura di produzione del Biscione più potente e con un tempo da 0 a 100 di 3,8 secondi. Anche Stelvio offre prestazioni, design e tecnologia in un SUV che poteva venire solo dall’Italia. Alimentato dallo stesso motore V6 da 510 cavalli, 2,9 litri, biturbo della Giulia Quadrifoglio, lo Stelvio Quadrifoglio aggiunge la trazione integrale, stabilendo il punto di riferimento per i SUV ad alte prestazioni. Realizzate dagli artigiani Alfa Romeo nello stabilimento di Cassino in Italia, Giulia e Stelvio sono intrise di passione, artigianalità e innovazione italiane.