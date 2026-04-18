Benzina fino al 2027, poi il bivio: il futuro delle Quadrifoglio può stravolgere Alfa Romeo

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono state confermate fino a fine 2027 e infatti di recente sono stati riaperti gli ordini in tutta Europa. Questa è stata una notizia molto gradita dai numerosi fan del biscione che hanno ancora tempo per acquistare queste vetture. Per quanto riguarda il futuro di queste mitiche versioni, al momento non vi sono molte certezze. Se inizialmente era sicuro che con le prossime generazioni di Giulia e Stelvio sarebbero state solo elettriche, la situazione pare essere cambiata l’anno scorso quando le due vetture sono state rinviate al 2028. Infatti si è deciso che la gamma delle due auto avrebbe previsto anche versioni termiche, forse ibride.

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Nel lungo periodo cosa diventeranno le versioni Quadrifoglio?

Al momento però la situazione non è ancora chiara. Dunque quello che accadrà alle versioni Quadrifoglio dopo il 2028 rimane avvolto nel mistero. La speranza ovviamente è quella di avere ancora versioni termiche, un’ipotesi molto concreta viste alcune dichiarazioni di dirigenti del biscione registrate negli ultimi tempi.

Ovviamente sembra molto probabile che le Quadrifoglio del futuro saranno ibride, tuttavia qualche voce sulla possibilità che alla fine si scelga ancora un motore benzina ci sono. Dunque se nel breve periodo non ci sono problemi e per il medio periodo la speranza rimane, quello che ci chiediamo è cosa accadrà in futuro alla sigla Quadrifoglio quando ci saranno in giro solo elettriche.

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Il vero nodo, però, non riguarda solo il tipo di motore, ma l’identità stessa delle Alfa Romeo Quadrifoglio. Per decenni questa sigla ha rappresentato il lato più estremo, emozionante e viscerale di Alfa Romeo: prestazioni elevate, sound coinvolgente, risposta immediata e un carattere meccanico che ha contribuito a costruirne il mito. Per questo il passaggio all’elettrificazione non sarebbe un semplice cambio tecnico, ma una trasformazione molto più profonda.

Un domani una Quadrifoglio elettrica potrebbe anche essere più veloce, più efficiente e più avanzata dal punto di vista tecnologico, ma la vera sfida sarà capire se saprà conservare la stessa anima. In fondo, ciò che rende speciale una Quadrifoglio non è soltanto la potenza, ma il modo in cui riesce a trasmettere emozioni a chi guida. Ed è proprio qui che si giocherà il futuro del Biscione più sportivo.