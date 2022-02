Jeep Grand Cherokee L sbarca in un nuovo mercato

Arrivano novità importanti per Jeep. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato il debutto del SUV a sette posti Jeep Grand Cherokee L nel mercato auto dell’Australia a partire dalla metà del 2022. Questa è la prima Cherokee di nuova generazione disponibile in Australia, con la Grand Cherokee a cinque posti che dovrebbe seguire entro la fine del 2022.

Jeep Grand Cherokee L arriva in un nuovo mercato

Inizialmente, la nuova Jeep Grand Cherokee L sarà disponibile in Australia esclusivamente con il motore a benzina V6 Pentastar da 3,6 litri. Questo propulsore è capace di erogare 286 CV di potenza e 344 Nm di coppia, dato leggermente inferiore ai 290 CV della versione statunitense. Il più potente V8 da 5,7 litri mancherà nella gamma australiana del SUV di Jeep, ma i clienti australiani del marchio di Stellantis avranno presto l’ibrida plug-in Grand Cherokee 4Xe con una potenza combinata di 375 CV e 637 Nm di coppia.

La Jeep Grand Cherokee L con specifiche australiane sarà disponibile in tre livelli di allestimento: Night Eagle, Limited e Summit Reserve. La prima sarà la versione di ingresso alla gamma, mentre la Summit Reserve la top di gamma. Il prezzo parte da AU $ 82.250 (US $ 58.973) per l’allestimento Night Eagle, aumenta a AU $ 87.950 (US $ 63.080) per la fascia media Limited e arriva fino a AU $ 115.450 (US $ 82.804) per l’ammiraglia Summit Reserve.

Jeep ha grandi aspettative a proposito delle vendite di questo modello in Australia. Infatti si prevede che il fatto di avere sette posti attirerà gli australiani, con un numero crescente di acquirenti ij quel mercato che sembrano interessati ai grandi SUV a tre file. Vedremo dunque se le cose andranno effettivamente così per la casa americana di Stellantis.

