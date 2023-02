Opel festeggia 20 anni di sedili AGR

Una seduta rilassata e salutare è una tradizione in Opel: per essere più precisi, da 20 anni i conducenti delle auto della casa tedesca di tutte le stature possono godere di una seduta particolarmente delicata per la schiena in molti modelli con il fulmine. Il marchio è sinonimo di sedili che rendono il guidatore e il passeggero anteriore comodi, sicuri e sportivi allo stesso tempo nel rispettivo modello Opel. Il produttore offre ora una vasta gamma di sedili attivi ergonomici certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV (AGR).

20 anni di sedili AGR per Opel

Il nuovo Grandland GSe così come l’ Astra GSe e l’Astra Sports Tourer GSe sono dotati di sedili di ultima generazione. I sedili Performance certificati AGR in Alcantara sono riservati esclusivamente ai modelli GSe particolarmente dinamici. Garantiscono che il pilota e il copilota abbiano sempre una presa salda durante la guida dinamica, mentre la colonna vertebrale beneficia del design confortevole ed ergonomico dei sedili. Tuttavia, Opel Signum ha iniziato qui: esattamente due decenni fa, Opel ha lasciato un segno nel settore automobilistico con il suo primo sedile certificato AGR in questo modello. Opel e seduta sana: queste sono le due facce della stessa medaglia.

I sedili costituiscono il collegamento tra le persone e il veicolo. Sono fondamentali per un viaggio comodo e rilassato. Ecco perché Opel attribuisce grande importanza al fatto che offrano entrambi: massimo comfort e supporto per la colonna vertebrale, importante soprattutto nei viaggi più lunghi. “Conducente e passeggero entrano in contatto con nessun altro componente dell’auto così intensamente come con il sedile. Il nostro obiettivo come produttore di automobili è quindi che i nostri clienti non debbano pensare al sedile, anche durante i lunghi viaggi in auto, perché offre comfort e i clienti lo fanno a lungo termine a causa del mal di schiena”, afferma Stefan Koob, responsabile dello sviluppo delle strutture dei sedili in tutto il gruppo dalla sede di Rüsselsheim.

L’ergonomia nel veicolo è più di un semplice fattore di benessere. Ergonomia significa anche sicurezza. Una seduta rilassata e rispettosa della schiena previene la stanchezza durante la guida. E in caso di incidente, la migliore possibilità di esito positivo per l’occupante è se il sedile è in grado di mantenerlo in posizione. Questo è l’unico modo in cui le cinture di sicurezza e gli airbag possono essere pienamente efficaci.

Un’altra anteprima segue alcuni anni dopo: nel 2010, il flessibile Opel Meriva è il primo veicolo a ricevere un sigillo di approvazione AGR per il suo sistema di ergonomia integrale. Ciò include i sedili ergonomici e le porte FlexDoors che si aprono in direzioni opposte con un angolo di 84 gradi, il concetto di seduta variabile FlexSpace per il sedile posteriore e il portabiciclette FlexFix nella parte posteriore.

Negli anni successivi, Opel ha continuato ad ampliare la gamma di sedili particolarmente delicati per la schiena, così che il produttore offre ora ai clienti un’intera gamma di sedili diversi con certificato AGR, progettati per il comfort o per una presa salda con un design sportivo. stile di guida. Tutti hanno una cosa in comune: i sedili ergonomici attivi offrono al guidatore e al passeggero anteriore almeno dieci possibilità di regolazione, in modo che possano sempre assumere una posizione di seduta comoda e delicata, indipendentemente dalla statura e dallo stile di guida.