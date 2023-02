Primo cambio di Vassuer alla Ferrari: Ravin Jain sostituirà Iñaki Rueda

Frédéric Vasseur debutta nel 2023 come team manager della Ferrari. Il francese sostituisce Mattia Binotto dopo un anno in cui i risultati non sono stati quelli previsti e a Maranello sono già arrivati ​​i primi cambi. Vasseur affronta la sua prima stagione da team manager Ferrari, ma i primi cambiamenti in casa Scuderia si sono già visti nella prima giornata di test in Bahrain. I cambiamenti sono avvenuti nella distribuzione del personale, Vasseur ha scelto di rimodellare la struttura del personale per iniziare la sua carriera come team leader nel cavallino rampante.

Primo cambio in casa Ferrari: Ravin Jain sostituirà Iñaki Rueda come responsabile della strategia

Così, Iñaki Rueda, che fino ad ora ha ricoperto il ruolo di responsabile della strategia in Ferrari, avrà un ruolo nella stanza virtuale che la Ferrari ha a Maranello, allontanandosi così dai circuiti, come riporta il Corriere della Sera. Al suo posto sarà Ravin Jain, ingegnere che ha fatto parte del team di Rueda e lavora per la Scuderia dal 2016. Rueda ha già fatto un passo indietro in tal senso alla fine della scorsa stagione e il cambiamento non è arrivato di sorpresa a Maranello.

Frederic Vasseur

Jain avrà maggiore libertà di azione e maggiore responsabilità nel prendere decisioni. Un cambio con cui Vasseur spera di porre fine ai problemi strategici che tanto hanno afflitto la squadra di Maranello la scorsa stagione. Allo stesso modo, uno degli aspetti più recriminati nei confronti di Mattia Binotto è stata la mancanza di modifiche, una scommessa diversa da quella fatta da Vasseur, il quale, pur affermando che ci vorrà del tempo per introdurre novità in casa Ferrari, la prima è arrivata sul primo giorno di prova. Vedremo dunque che novità arriveranno dal team del cavallino rampante nei prossimi giorni e soprattutto se questi cambiamenti sortiranno finalmente gli effetti sperati.