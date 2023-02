Ferrari 499P: terminati i test sul circuito di Monza

A meno di un mese dall’esordio in gara in occasione della 1000 Miglia di Sebring, la Ferrari 499P ha sostenuto due giorni di test andati in scena all’Autodromo di Monza, il circuito che ospiterà il quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship (WEC) 2023 a luglio.

Al volante della Le Mans Hypercar di Maranello si sono alternati i sei piloti che saranno protagonisti nella top class del mondiale: Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen per la 499P n°50 e Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi per la n°51.

Ferrari 499P: l’hypercar completa altre prove importanti prima del debutto in pista

Molina ha dichiarato che testare l’hypercar su una pista storica come Monza, a meno di un mese dal debutto, è un’opportunità preziosa per continuare a metterla a punto. Sono soddisfatti del lavoro svolto, anche se ogni test mette in risalto quei dettagli che vanno ancora compresi e risolti in vista delle competizioni ufficiali.

Il tracciato italiano è un bel banco di prova sia in termini di prestazioni, considerate le alte velocità che si raggiungono, che di bilanciamento complessivo, essendo una pista che include due varianti che obbligano a frenate importanti.

La Ferrari 499P è tornata nel tempio della velocità italiano dopo una prima presa di contatto avvenuta nello scorso mese di ottobre, nelle giornate che precedettero la presentazione ufficiale della vettura nel corso delle Finali Mondiali Ferrari. Il programma di sviluppo del bolide da corsa del cavallino rampante proseguirà fino al Prologo, previsto l’11-12 marzo al Sebring International Raceway (Florida).