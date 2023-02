Stellantis: per Carlos Tavares costi degli EV troppo elevati senza incentivi

Il numero uno di Stellantis Carlos Tavares, a margine della conferenza sui risultati del gruppo automobilistico nel 2022, è tornato a parlare delle auto elettriche. Il boss del gruppo automobilistico nato a gennaio del 2021 ha ribadito che secondo lui i prezzi delle auto elettriche senza incentivi sono troppo alti e che dunque l’obiettivo suo e della sua azienda nei prossimi anni sarà quello di ridurre il più rapidamente possibile i costi di produzione di queste auto in modo da poter abbassare i prezzi senza dover dipendere dagli incentivi che i vari paesi prevedono di volta in volta per aiutare le persone a passare alle auto a zero emissioni.

Carlos Tavares ha ribadito che i prezzi delle auto elettriche senza incentivi sono troppi alti e la sfida sarà quella di ridurli

Carlos Tavares ha detto che al momento i prezzi sono così alti che anche in un paese come la Germania dove comunque il reddito pro capite è tra i più elevati del continente, senza incentivi le vendite di auto elettriche crollano regolarmente per poi risalire appena lo stato prevede qualche aiuto. Nonostante questo problema il CEO si dice comunque contento dai risultati raggiunti dai modelli elettrici lanciati fino ad ora che sembrano aver convinto i clienti in Europa. Adesso Stellantis si prepara a portare le prime elettriche anche in Nord America e ovviamente c’è curiosità di capire come le auto saranno accolte negli Stati Uniti.

Per il resto Carlos Tavares ha detto che la situazione legata alla crisi dei semiconduttori che ha provocato parecchi problemi alla produzione sembra essere migliorata anche se non ancora del tutto risolto ma comunque il peggio è passato. Il CEO di Stellantis ha anche ribadito di essere contrario alla normativa Euro 7 inutile e costosa. A chi gli ha chiesto se al suo gruppo manchi un brand come Dacia che vende auto low cost il numero uno di Stellantis ha risposto che Citroen e Fiat hanno un posizionamento ben chiaro.