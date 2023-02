Stellantis: nel 2022 risultati record per il gruppo

Stellantis ha registrato risultati record per l’intero anno 2022 con un utile netto di 16,8 miliardi di euro e un utile operativo rettificato (AOI) di 23,3 miliardi di euro e ha dimostrato rapidi progressi nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 mentre la società ha guadagnato slancio su elettrificazione, sviluppo software e l’integrazione verticale in un momento cruciale per il settore.

Risultati record per Stellantis lo scorso anno

Stellantis è già sulla buona strada per mantenere gli impegni del piano strategico Dare Forward 2030, lavorando al contempo per preservare la libertà di mobilità. Lanciato nel marzo 2022, Dare Forward 2030 si basa su tre pilastri fondamentali che porteranno l’azienda a raggiungere la sua ambizione finanziaria di raddoppiare i ricavi netti a 300 miliardi di euro entro il 2030 (rispetto al 2021), mantenendo al tempo stesso margini AOI a due cifre in tutto il decennio. Stellantis è n. 1 nelle vendite di BEV per veicoli commerciali EU30 e al secondo posto per la vendita di auto elettriche.

La Società del CEO Carlos Tavares ha confermato le sedi di cinque gigafactory (tre in Europa e due in Nord America), con Automotive Cells Company, Samsung SDI e LG Energy Solution. Poiché l’integrazione verticale delle materie prime continua a essere al centro dell’attenzione, sono stati firmati accordi separati con Vulcan Energy, Controlled Thermal Resources, Alliance Nickel Limited (ex GME Resources Limited), Element 25 e Terrafame.

Stellantis ha approfondito la sua partnership strategica con Archer, annunciando piani per la produzione congiunta di Midnight, il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) di punta di Archer per contribuire ad alleviare la congestione del trasporto urbano. Al fine di accelerare lo sviluppo delle sue offerte alimentate a idrogeno, la Società ha annunciato l’intenzione di acquisire una partecipazione in Symbio, leader globale nella mobilità a idrogeno a emissioni zero. Inoltre, Stellantis Ventures ha effettuato 10 investimenti di start-up con tre progetti da lanciare nel corso del 2023.

I progressi del software del gruppo Stellantis hanno guadagnato terreno grazie alle profonde partnership con Amazon, Foxconn e Qualcomm, l’assunzione di oltre 1.500 ingegneri del software e i circa 700 laureati della Software and Data Academy. Nel frattempo, procede lo sviluppo delle piattaforme software STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive. I test su strada del prototipo inizieranno nella seconda metà del 2023, con l’inizio della produzione tecnologica alla fine del 2024. Con l’acquisizione di aiMotive, Stellantis ha migliorato la sua intelligenza artificiale e la tecnologia di base per la guida autonoma. L’acquisizione integra il lavoro esistente con BMW e Waymo.

La strategia di crescita del software è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi per il 2030 di € 20 miliardi di ricavi netti e 40 per cento di margine lordo, poiché l’attività è cresciuta del 25 per cento nel 2022 rispetto al 2021. Alla fine dell’anno, il parco auto connesse era di 13 milioni di veicoli, con un obiettivo di 34 milioni entro il 2030.