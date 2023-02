Nuova Alfa Romeo Alfetta: ci sarà un ritorno per la mitica vettura?

Nei mesi scorsi si è saputo che Alfa Romeo lancerà una nuova ammiraglia nel 2027. Si tratterà di una vettura di segmento E. Al momento non sa molto su questa auto. L’unica cosa certa a quanto pare è che non si tratterà di un SUV. Questo significa che ho sarà una berlina oppure un mix tra una berlina e un crossover, auto che al momento sono di moda. Inoltre nei giorni scorsi si è saputo anche che forse dopo il 2027 ci sarà spazio anche per un secondo modello di segmento E. Queste voci ovviamente hanno riacceso la speranza di rivedere una nuova Alfa Romeo Alfetta nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

La futura ammiraglia del Biscione sarà la nuova Alfa Romeo Alfetta?

Del resto è stato lo stesso CEO dello storico marchio milanese, Jean-Philippe Imparato a dire che in futuro vuole usare nomi che fanno parte della storia di Alfa Romeo per nominare i futuri modelli elettrici. Ed ecco allora che il nome di nuova Alfa Romeo Alfetta torna prepotentemente di attualità. Potrebbe essere lei la futura ammiraglia che vedremo nel 2027? Può darsi. Qualcun altro invece ipotizza per questa auto anche il nome di Alfa Romeo GTV, di cui lo stesso Imparato ha parlato in passato. Non si esclude che entrambi questi nomi possano tornare in futuro.

Al momento di come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Alfetta non si sa molto. Di certo l’auto utilizzerebbe la piattaforma STLA Large e sarebbe solo elettrica. La lunghezza sarebbe di poco inferiore a 5 metri e dunque si tratterebbe di una vettura pensata per fare bene soprattutto in Nord America e in Cina.

Nuova Alfa Romeo Alfetta

Ovviamente l’auto sarebbe una sorta di non plus ultra di Alfa Romeo in termini di design, tecnologia, lusso e prestazioni. Forse sarà lei la famosa auto ad avere mille cavalli nella versione Quadrifoglio. Qui vi mostriamo due dei tanti render che girano sul web e ipotizzano questa auto. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito di questo possibile ritorno.