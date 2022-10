Nuova Alfa Romeo GTV: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Nuova Alfa Romeo GTV potrebbe essere uno dei modelli che in futuro impreziosiranno la gamma dello storico marchio del Biscione. La vettura non è ancora ufficiale anche se sembra probabile, considerata la trasformazione di Alfa Romeo Giulia con la seconda generazione. Si dice infatti che la berlina di segmento D del Biscione potrebbe trasformarsi in una fastback e al suo posto arriverebbe una berlina coupé a 4 posti elegante e lussuosa che potrebbe prendere il nome di GTV, anche se al momento non ci sono certezze su questo nome.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo GTV

La nuova Alfa Romeo GTV dunque avrebbe una lunghezza leggermente superiore alla Giulia attuale con l’obiettivo di competere con Tesla Model 3 e con le rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes. Inoltre questa ipotetica auto dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA Large e avere una gamma di motori elettrici al 100 per cento.

La nuova Alfa Romeo GTV rappresenterebbe una sorta di meglio del lusso, della sportività, della meccanica e della tecnologia di Alfa Romeo e avrebbe dunque un prezzo importante. Con vetture di questo tipo del resto Imparato non cerca grandi numeri ma di migliorare l’immagine del Biscione e di accrescere ulteriormente la redditività del marchio sulla singola vendita.

Inoltre una vettura di questo tipo potrebbe avere le carte in regola per fare bene in mercati importanti come Stati Uniti e Cina dove comunque Alfa Romeo pensa anche ad un altro tipo di auto che però non sarà un vero e proprio SUV.

Sicuramente già a partire dal prossimo anno avremo idee più precise su come sarà questo modello, che ripetiamo deve ancora essere confermato, e il cui debutto potrebbe avvenire nel corso del 2026. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.

