Il papà di Ferrari 458 e Alfa Romeo Giulia si unisce ad Alpine

Alpine ha annunciato nelle scorse ore una novità molto importante. La casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Renault ha nominato Philippe Krief, ex direttore tecnico della ricerca e sviluppo della Ferrari e direttore tecnico dell’Alfa Romeo, nuovo vicepresidente dell’ingegneria e delle prestazioni del prodotto. Krief, che entrerà a far parte del marchio francese il 6 marzo, è responsabile di auto acclamate dal punto di vista dinamico, tra cui Alfa Romeo Giulia e la Ferrari 458 Speciale.

Alpine nomina Philippe Krief, ex direttore tecnico della Ferrari e dell’Alfa Romeo, nuovo direttore generale

L’attuale vicepresidente dell’ingegneria Robert Bonetto e il vicepresidente delle prestazioni dei prodotti Sovany Ang riporteranno a Krief e rimarranno membri del consiglio di amministrazione di Alpine. La nomina di Krief rafforzerà entrambi i reparti in un momento cruciale nella storia del produttore, così come ha affermato Alpine in una nota. Il brand transalpino è sul punto di trasformarsi da puro marchio di auto sportive in uno con un focus sul lusso, con l’intenzione di lanciare crossover elettrici che rivaleggeranno con la Porsche Cayenne e la più piccola Porsche Macan.

La coppia, prevista per il 2027 e il 2028, potrebbe utilizzare una piattaforma Lotus (come l’architettura Electric Premium sviluppata per la Lotus Eletre), ha detto ai giornalisti il numero uno di Alpine il CEO Laurent Rossi all’inizio di quest’anno.

Diplomato all’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Philippe Krief ha lavorato per Michelin e per il Gruppo Fiat. Prosegue la sua carriera nel settore automotive in Ferrari e poi in Maserati, rispettivamente come Direttore del Reparto Veicoli e Direttore Tecnico del marchio Alfa Romeo. Rientrato in Ferrari nel mese di giugno del 2016, l’ingegnere ha ricoperto la carica di Direttore dell’Ingegneria per il cavallino rampante.