Stellantis: Antonio Filosa al posto di Carlos Tavares? Non tutti i francesi sono d’accordo

Antonio Filosa dovrebbe essere il nuovo amministratore delegato di Stellantis al posto di Carlos Tavares. La nomina dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane e sicuramente prima di fine giugno quando sarebbe stato già organizzato il primo incontro del nuovo CEO con la dirigenza del gruppo automobilistico.

Antonio Filosa in pole come CEO di Stellantis ma dagli ex PSA ci sarebbe ancora qualche opposizione

Come dicevamo poc’anzi al momento secondo indiscrezioni Antonio Filosa sarebbe in pole position per occuperare quella posizione del leader di Stellantis. Tuttavia stando a quanto riportato da La Tribuna de Automoción, la nomina di Filosa sarebbe appoggiata dai rappresentanti legati all’ex Gruppo FCA, mentre troverebbe una certa opposizione tra i membri provenienti dalla precedente gruppo PSA, che avrebbero espresso perplessità sulla sua candidatura. A rendere il quadro ancora più complesso ci sarebbe anche la posizione neutra – o non favorevole – della componente cinese del consiglio, entrata in scena dopo l’accordo con Leapmotor.

Le stesse fonti indicano che, se la sua candidatura non andasse in porto, all’orizzonte si profilano due nuovi nomi: il primo, un alto dirigente americano con esperienza in aziende tecnologiche della Silicon Valley , e il secondo sarebbe l’ amministratore delegato del gruppo Renault, Luca de Meo, anche se questa opzione, oggi, può essere considerata un’utopia, visto che il numero uno della casa francese aveva già rifiutato l’offerta quando gli era stata proposta qualche mese fa.

In questo modo, per il momento vengono escluse altre opzioni prese in considerazione in passato, come quella di Wayne Griffiths, ex CEO di Seat e Cupra fino al 31 marzo, con il quale si erano tenute trattative qualche mese fa. I cambiamenti all’interno di Stellantis non cesseranno con l’arrivo di Filosa, poiché si dice anche che Luca Napolitano verrà aggiunto come direttore della Regione Europa Estesa, in sostituzione di Jean-Philippe Imparato, che andrà in pensione nonostante fosse stato uno dei primi nomi considerati come successore di Tavares.