Alfa Romeo SZ, un esemplare della coupé “mostruosa” è tornato all’asta

La carrozzeria milanese Zagato collabora con Alfa Romeo da oltre un secolo, dando vita ad alcuni tra i modelli più affascinanti e iconici della storia automobilistica italiana. Le vetture nate da questa storica sinergia si distinguono per linee audaci, produzioni limitate e valori da capogiro nelle aste internazionali.

Se siete alla ricerca di un’auto fuori dagli schemi senza dover spendere una smisurata fortuna, la Alfa Romeo SZ potrebbe essere la vostra occasione. Conosciuta anche come “Il Mostro” per via del suo aspetto spigoloso e polarizzante, la Sprint Zagato, appunto, SZ, è una coupé che non lascia mai indifferenti. Prodotta in appena 1.036 esemplari tra il 1989 e il 1993, ha saputo ritagliarsi un posto di rilievo nella storia del marchio grazie al suo design provocatorio e alle solide prestazioni su strada.

Nata in seguito all’acquisizione di Alfa Romeo da parte di Fiat, la SZ fu fortemente voluta dall’allora amministratore delegato Vittorio Ghidella per rilanciare l’immagine sportiva del Biscione. Il design finale, sebbene spesso attribuito a Zagato, risulta in realtà ideato da Robert Opron per Fiat, e successivamente ottimizzato tramite software CAD/CAM prima di essere costruito a mano da Zagato.

La base tecnica derivava dalla Alfa 75, con pannelli in resina termoplastica rinforzata in vetroresina. Nonostante l’aspetto anticonvenzionale, la SZ era un’auto pensata per la guida sportiva. Questa Alfa Romeo “mostruosa” sfruttava sospensioni e freni derivati dalla 75 Turbo Evoluzione IMSA e montava ammortizzatori Koni regolabili, capaci di generare una forza laterale di 1,1 g in curva. Il motore, un 3.0 V6 “Busso” da 210 CV, garantiva una spinta coinvolgente, completando un pacchetto meccanico di alto livello.

L’esemplare attualmente all’asta, evento evidentemente raro, è il numero 993 della serie, originariamente destinato al mercato giapponese, poi passato per il Canada e infine approdato negli States. Questa SZ ha percorso appena 13.000 km, presenta solo minimi segni di usura e ha ricevuto recenti interventi di manutenzione, tra cui una nuova distribuzione e supporti motore nuovi. Già proposto all’asta su Bring a Trailer, non ha superato il prezzo di riserva nonostante un’offerta di 90.000 dollari. Una cifra superiore alla media di mercato, ma ancora distante dalle valutazioni di fascia alta stilate da da diverse riviste specializzate.