Alfa Romeo Giulia premiata ancora dai lettori di auto motor und sport

Sei vittorie in sette anni. Alfa Romeo Giulia è chiaramente una delle vetture preferite dai lettori di “auto motor und sport”. Gli oltre 100 mila partecipanti al concorso “Best Cars 2023” hanno votato ancora una volta la berlina del Biscione come numero uno nella categoria “Mid-class import”. La berlina sportiva italiana ha prevalso nella sua classe contro 17 noti concorrenti.

Sesta vittoria per Alfa Romeo Giulia ai Best Cars di auto motor und sport

Il sesto trofeo del vincitore del concorso “Best Cars” continua a far crescere l’elenco dei premi internazionali per Alfa Romeo Giulia. In passato, la berlina sportiva di fascia media ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, l’ambito premio per il design “Red Dot Award”. La famosa vettura del Biscione è inoltre regolarmente tra i vincitori dei principali sondaggi tra i lettori in Germania, Italia, Stati Uniti e Gran Bretagna.

“auto motor und sport” ha indetto per la 47a volta il concorso “Best Cars”. La redazione ha offerto ai propri lettori una scelta di 422 veicoli attuali in 13 categorie di concorso, inclusi i modelli dei marchi di importazione nella propria classifica. Il premio per Alfa Romeo Giulia è stato assegnato oggi a Stoccarda a Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania.

A proposito di questa vittoria il Direttore Premium Brands Stellantis Germania ha innanzi tutto ringraziato i lettori di auto motor und sport che ancora una volta deciso di premiare la vettura della casa automobilistica milanese e poi ha aggiunto che questo ennesimo premio è la testimonianza della grande fiducia riposta in Alfa Romeo dall agente che ovviamente rappresenta uno stimilo a fare sempre meglio per lo storico marchio del Biscione che nei prossimi anni come sappiamo lancerà tanti nuovi modelli per diventare un brand premium globale e rilanciarsi in tutto il mondo. Tra queste auto una nuova generazione di Alfa Romeo Giulia che arriverà nel 2025 e sarà solo elettrica.