Maserati GranTurismo Shooting Brake: ecco come sarebbe [Render]

Maserati GranTurismo Shooting Brake è l’ipotetica nuova variante immaginata in un render dal designer e artista digitale J.B. Cars che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo qualora la casa automobilistica del Tridente decidesse di portarla sul mercato. Ovviamente l’auto è rimasta invariata nella zona anteriore mentre le modifiche principali le troviamo nella parte posteriore ed in particolare nella zona del lunotto. Notiamo anche la presenza di un tetto allungato e di un nuovo spoiler oltre che di un inedito portellone.

Si tratta di un design che rende l’auto più muscolosa e con più spazio dietro. Maserati GranTurismo Shooting Brake è sicuramente un render ben riuscito che mostra come questa auto si presti bene anche a questo tipo di operazione sebbene come dicevamo poc’anzi al momento non vi è alcuna possibilità che un qualcosa di simile possa arrivare sul mercato. Al momento Maserati dopo il debutto della nuova GranTurismo è impegnata nel lancio della nuova GranCabrio che dovrebbe debuttare entro fine anno.

Successivamente toccherà alla versione elettrica di Grecale e poi a seguire arriverà la nuova generazione di Quattroporte che in un sol colpo sostituirà l’attuale Quattroporte e anche la Ghibli. Vedremo dunque che novità arriveranno dalla casa automobilistica del Tridente che sicuramente anche in futuro continuerà a far sognare i propri clienti con modelli di altissimo livello come quelli presentati di recente.