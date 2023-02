Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Sport Wagon: ipotizzato il design della rivale della BMW M3 Touring

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Sport Wagon è il render realizzato dal designer e artista digitale Sugar Chow meglio conosciuto come Sugar Design che nelle scorse ore ha pubblicato la sua nuova “opera d’arte” sul suo profilo Instagram. Viene immaginata una futura versione di Giulia la cui mancanza secondo molti è stata una delle più evidenti lacune nella gamma della prima generazione della vettura di segmento D. Qui l’auto immaginata sembra avere le carte in regola per dare serio filo da torcere a rivali del calibro di BMW M3 Touring.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Sport Wagon: un render immagina come sarebbe una versione di questo tipo

Già in passato il designer aveva immaginato Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Sport Wagon ma con stile vagamente retrò. In questo caso invece il render ipotizza una vera e propria ipotetica Alfa Romeo Giulia di prossima generazione che fonde il nuovo stile di Tonale con una carrozzeria station wagon Quadrifoglio che sarebbe perfetta per sfidare ad armi pari la famosa vettura di BMW. Al momento non sappiamo se in futuro ci sarà ancora spazio per un’auto di questo tipo anche se recenti dichiarazioni del CEO Jean-Philippe Imparato fanno sperare che qualcosa di simile possa essere in cantiere per il futuro della casa automobilistica del Biscione.

Imparato infatti non ha escluso una doppia anima per la futura Giulia con la possibilità dunque che trovi spazio anche una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Sport Wagon ma per il momento si tratta solo di speranze. Più avanti avremo le idee più chiare. Ricordiamo che la nuova generazione di Giulia dovrebbe essere lanciata nel corso del 2025. Si dice che questa sarà la prima auto solo elettrica di Alfa Romeo. I motori avranno potenze da 350 a 800 cavalli e ci sarà anche una versione top di gamma Quadrifoglio ad alte prestazioni.