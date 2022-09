Nuova Alfa Romeo Giulia: potrebbe arrivare in una duplice configurazione

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà la seconda generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo dovrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026. A proposito di questo modello di Alfa Romeo, sono tante le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi. Quello che sembra sicuro è che l’auto rispetto al modello attuale subirà una profonda trasformazione.

Grosse sorprese in arrivo con la futura generazione

In base a quanto dichiarato dallo stesso numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato, la vettura potrebbe stupire molto e ritornare sul mercato con una doppia anima. Da un lato ci potrebbe essere una versione erede del modello attuale, nelle vesti di berlina coupé a 4 porte ad altre prestazioni.

Dall’altro però questa potrebbe essere affiancata da una versione che potrebbe essere una sorta di mix tra un crossover e una berlina in stile fastback. Insomma un qualcosa di simile a quanto visto di recente ad esempio con la nuova Peugeot 408. In entrambi i casi si tratterebbe però di auto solo elettriche al 100 per cento.

Si tratterebbe di una soluzione per permettere alla vettura di essere maggiormente al passo coi tempi e di poter sfondare in mercati dove attualmente la presenza della casa automobilistica milanese è solo marginale come ad esempio Stati Uniti e Cina.

Non è ancora chiaro se entrambe queste vetture prenderanno il nome di nuova Alfa Romeo Giulia. Qualcuno ipotizza che alla versione sportiness possa essere dato un altro nome come quello di nuova GYV oppure possa essere aggiunta una sigla.

Al momento però si tratta solo di semplici supposizioni. Qualcosa in più su questa auto la dovremmo sapere già nel corso del prossimo anno quando lo sviluppo del modello dovrebbe iniziare a prendere forma. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Alfetta: il suo ritorno potrebbe sorprendere