Citroën aggiorna la gamma di C4, ë-C4 e C5 X dall’1 febbraio

Per aumentare ulteriormente l’appeal dei modelli che nel 2022 hanno raggiunto il gradino più alto nelle rispettive categorie, Citroën aggiorna la gamma C4, ë-C4 e C5 X dal 1° febbraio. C4 ed ë-C4 adottano il sistema di infotainment My Citroën Drive Plus di ultima generazione, che sostituisce il sistema di navigazione connesso My Citroën Drive. Questa nuova interfaccia altamente intuitiva utilizza uno schermo HD da 10 pollici e può essere completamente personalizzata dai clienti attraverso il suo sistema di “widget”.

Citroën annuncia importanti aggiornamenti alla gamma di C4, E-C4 e di C5 X: ecco quali sono le novità principali

Oltre all’utilizzo di questi widget, l’intera presentazione del touchscreen sta evolvendo verso una maggiore qualità e ricchezza grafica, in particolare per quanto riguarda la mappa di navigazione connessa 3D. La nuova interfaccia prevede anche il riconoscimento vocale naturale, un assistente digitale che può essere “attivato” dagli occupanti del veicolo con il comando “Hello Citroën” e che capisce cosa dicono, risponde alle loro domande ed esegue i loro comandi vocali.

My Citroën Drive Plus consente a guidatori e passeggeri di utilizzare le loro applicazioni per smartphone preferite senza correre rischi inutili. Questo sistema è personalizzabile e scalabile. Con Advanced Profile Management, il sistema può memorizzare fino a 8 profili, ognuno dei quali può essere associato a due smartphone, che identificherà quando questi dispositivi entreranno in vettura.

Per queste due auto segnaliamo inoltre l’apertura degli ordini per un nuovo tetto bicolore. Si tratta di un tetto nero Perla bicolore, che completa la gamma di opzioni di personalizzazione per C4 ed ë-C4. Con questa nuova opzione disponibile al prezzo di 350€ IVA inclusa, ogni cliente potrà configurare la propria vettura a propria immagine scegliendo il colore della carrozzeria, il pack colori e il tetto nero bicolore.

Infine Citroën ha reso disponibile su C5 X un nuovo motore 180 ë-EAT8 Plug-in Hybrid, che completa la gamma esistente 225 ë-EAT8 Plug-in Hybrid. Sostituendo la versione a benzina PureTech 180, questa nuova versione svolge un ruolo chiave nella transizione energetica del Marchio francese, offrendo un’alternativa elettrica più rispettosa dell’ambiente.