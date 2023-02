Ferrari hypercar: il primo video dell’erede de LaFerrari

In un video, fresco di pubblicazione sul canale YouTube di Varryx, si può ammirare la prima uscita su strada di quella che, a tutti gli effetti, sembrerebbe l’hypercar Ferrari destinata a prendere il posto de LaFerrari. Se così fosse, sarebbe la nuova vettura di quella nobile stirpe lanciata dalla GTO nell’ormai lontano 1984 e che annovera nelle sue file anche le F40, F50 ed Enzo.

Questa sportiva di altissimo lignaggio è conosciuta con il codice di progetto F250, ma la sua sigla sarà completamente diversa. Al momento non si sa quasi nulla del modello. Le uniche certezze sono la presenza di un motore ibrido e di una tecnologia di frontiera, per un quadro prestazionale al top, destinato a scrivere i nuovi riferimenti della specie.

Le forme, per quanto camuffate, lasciano intuire delle dimensioni molto generose e una presenza scenica da prototipo da pista. Sembra una Sport scappata da Le Mans ed anche il profilo dinamico sarà degno di un bolide da corsa. Dietro si nota un grande alettone, che mancava nella produzione Ferrari dai tempi della F50. Non dovrebbe trattarsi di una struttura fissa, ma di un’appendice attiva, che si abbassa e si solleva in base alle necessità. Questo si evince dalla sua fisionomia, che ricalca fedelmente i tratti della base di appoggio, in una coda molto sviluppata in larghezza, come pretende un’auto di questo livello.

Una hypercar Ferrari in assetto da combattimento

Gli uomini del “cavallino rampante” non cercheranno solo la potenza massima. Una quota importante delle attenzioni sarà riservata al contenimento dei pesi, all’abbassamento del baricentro, all’efficienza aerodinamica, all’armonia ingegneristica, perché le cifre energetiche sono poca cosa senza controllo. Conforta che ci sia ancora un cuore endotermico a pulsare sotto il cofano, molto esteso in lunghezza, per agevolare l’evacuazione dei flussi d’aria nella parte posteriore, riducendo le turbolenze. Non sappiamo se alle spalle del pilota ci sarà un V12 o un V6: le musicalità meccaniche sono compatibili con entrambi, ma sono più propenso a sperare che la spinta faccia capo all’unità più frazionata. Noblesse oblige.

In ogni caso, l’auto svilupperà ben più dei 1000 cavalli della Ferrari SF90 Stradale, il cui aggiornamento, atteso a breve, dovrebbe spingersi oltre questa cifra. Da alcune voci di corridoio, sembrerebbe che questa nuova hypercar del “cavallino rampante” sarà presentata ad alcuni clienti VIP già nel mese di ottobre di quest’anno, ma sono dicerie da prendere con le pinze. L’impressione è che si tratterà di un’auto spaziale, sia nell’estetica che su tutti gli altri fronti. In pista dovrebbe segnare dei tempi in grado di demolire i riferimenti attuali.

Questa Ferrari, a Fiorano, girerà molto più rapidamente di tutte le “rosse” stradali fin qui viste, avvicinandosi in modo incredibile ad alcune auto da corsa del marchio, pensate espressamente per le corse, come la 333 SP. Gli appassionati del mito emiliano sono già in fibrillazione. I collezionisti hanno già tirato fuori la penna per scrivere l’assegno, a scatola chiusa. Voi, che ne pensate della nuova hypercar Ferrari?

Foto | Screen shot da video Varryx