Stellantis al Canadian International AutoShow 2023 che parte oggi

Dopo tre anni, il Canadian International AutoShow (CIAS) è tornato a Toronto, Ontario, e lo stand di Stellantis sarà sicuramente uno dei più importanti per i visitatori. Per la prima volta in Canada, i partecipanti potranno provare le emozioni del Trail Rated dell’esperienza off-road indoor di Camp Jeep e provare i nuovi veicoli dei marchi Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Truck e Wagoneer.

Camp Jeep arriva in Canada per la prima volta e offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentare le leggendarie capacità fuoristrada dei veicoli Jeep senza lasciare il salone dell’auto. I passeggeri viaggeranno a bordo dei più recenti veicoli Jeep, affrontando cinque ostacoli creati dall’uomo che mettono rigorosamente in mostra le loro impareggiabili capacità.

Al suo debutto al salone dell’auto canadese a Toronto, Alfa Romeo Tonale è il primo C-SUV premium di Alfa Romeo e il primo ingresso del marchio nel mercato dei veicoli elettrici. Con un inconfondibile design italiano, Tonale vanta le migliori prestazioni della categoria grazie a due nuovissime ed efficienti offerte di propulsori, tra cui un ibrido plug-in con oltre 80 chilometri di autonomia puramente elettrica e 280 cavalli. Tonale sarà disponibile nelle concessionarie Alfa Romeo in Nord America questa primavera e fa parte di un’evoluzione radicale in atto in Alfa Romeo, che guarda avanti verso una nuova era di elettrificazione e connettività.

Sempre a proposito di Stellantis, Chrysler presenterà la Pacifica Hybrid 2023 di fabbricazione canadese, il primo minivan ibrido, offre fino a 2,9 Le/100 km in modalità solo elettrica, un’autonomia completamente elettrica di oltre 50 chilometri e un’autonomia totale di oltre 800 chilometri. Pacifica Hybrid offre un’esperienza di guida fluida, senza che il guidatore debba scegliere tra modalità elettrica e ibrida. Chrysler Pacifica continua a mantenere il suo status di monovolume più premiato per sei anni consecutivi con oltre 170 riconoscimenti e riconoscimenti del settore.

Il marchio Chrysler prosegue il suo piano di lancio del suo primo veicolo elettrico a batteria (BEV) nel 2025 e di un portafoglio completo di veicoli elettrici a batteria nel 2028. La nuovissima Dodge Hornet farà anche il suo debutto al salone dell’auto canadese a Toronto. New entry del marchio Dodge nel segmento delle utilitarie compatte, il nuovissimo Hornet è il CUV più rapido e potente sul mercato. Arriverà nei concessionari questa primavera e sarà disponibile per meno di $ 40.000 dollari. Un modello Dodge Hornet R/T ibrido plug-in arriverà nelle concessionarie entro la primavera.

Sempre per Stellantis, segnaliamo che anche il marchio Jeep sarà presente con la sua gamma 4xe elettrificata al Canadian International AutoShow 2023, tra cui la Jeep Grand Cherokee 4xe e la Jeep Wrangler 4xe, il veicolo ibrido plug-in più venduto in Canada. Inoltre, farà il suo debutto canadese il Wrangler Rubicon 4xe 20th Anniversary. Celebra con orgoglio i due decenni della Wrangler più capace e iconica, con una nuova griglia a sette slot, ruote con beadlock, protezione della griglia a triplo cerchio, rialzo delle sospensioni da mezzo pollice, decalcomanie distintive del 20° anniversario e altro ancora.

Gli sforzi di elettrificazione globale del marchio Jeep includono un piano completo per i veicoli 4xe completamente elettrici come parte di una trasformazione sostenibile che porterà Jeep a diventare il principale marchio di SUV elettrificati al mondo. Un’intera serie di pickup Ram sarà presente al Canadian International AutoShow, incluso il Ram Heavy Duty Rebel del 2023, che rafforza ulteriormente Ram come leader dei pickup ad alte prestazioni del Nord America. Saranno disponibili anche l’esclusiva canadese Ram 1500 Sport, l’allestimento 1500 Limited e il potente Ram TRX da oltre 700 cavalli sovralimentato.