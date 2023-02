Alfa Romeo: ecco cosa sappiamo fino ad ora sulla sua futura gamma

Alfa Romeo nei prossimi anni vuole rilanciarsi come brand premium globale di Stellantis. Per questo lancerà tante nuove auto, una ogni anno fino al 2023 e rivoluzionerà così la sua gamma. Per adesso un vero e proprio piano industriale non è stato annunciato anche se attraverso varie interviste sono state dette tante cose a proposito delle future auto del Biscione.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora su come sarà la futura gamma di veicoli di Alfa Romeo e su quali modelli potrà contare

La prima ad arrivare sarà un B-SUV che verrà prodotto in Polonia su piattaforma CMP. Di questa auto sappiamo che piacerà a chi amava Giulietta e MiTo e che non sarà un vero e proprio SUV. Questa auto sarà la prima Alfa Romeo ad avere in gamma una versione 100 per cento elettrica che sarà affiancata anche da una Mild Hybrid che sarà la entry level.

Nel 2025 toccherà alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. Di questa auto sappiamo che sarà abbastanza diversa dal modello attuale e sarà solo elettrica al 100 per cento. La piattaforma sarà la STLA Large e avrà una versione Quadrifoglio che sarà la top di gamma con potenza di 800 cavalli circa. La vettura potrebbe avere una doppia anima con versione sportiness e per famiglie.

Nel 2026 toccherà alla nuova Alfa Romeo Stelvio. Anche questa auto sarà abbastanza diversa dal modello attuale e avrà una versione Quadrifoglio molto potente. Anche in questo caso la piattaforma sarà la STLA Large. Nel 2027 toccherà ad una nuova ammiraglia che sarà sviluppata negli Stati Uniti ma prodotta in Italia. Questo modello avrà il compito di rilanciare le ambizioni dello storico marchio milanese a livello globale. Di questa auto si dice che non sarà un SUV ma o una berlina o un mix tra una berlina e un crossover.

Nuova Alfa Romeo GTV

Nel 2028 potrebbe arrivare una berlina compatta erede di Alfa Romeo Giulietta che però anche in questo caso potrebbe avere le sembianze di un mix tra una berlina e un crossover. Nel 2029 e nel 2030 potrebbero arrivare una nuova berlina di Segmento E e la nuova Duetto. SI dice inoltre che sempre entro il 2030 possa arrivare la nuova generazione di Tonale solo elettrica.