Stellantis investe 200 milioni nella produzione di un nuovo EV a Saltillo

Stellantis ha confermato che a Saltillo verrà prodotta la RAM elettrica Promaster, per la quale investiranno 200 milioni di dollari. Lo ha riferito Mike Koval Jr, direttore generale del marchio RAM a Detroit. Secondo le dichiarazioni rilasciate a The Detroit News, Koval ha annunciato che questo modello completamente elettrico sarà lanciato entro la fine dell’anno presso lo stabilimento di assemblaggio di Saltillo in Messico.

Il RAM Promaster è uno dei primi modelli elettrici che Stellantis lancerà sul mercato in Nord America. Il 2 marzo dello scorso anno, la casa automobilistica ha annunciato che oltre al Promaster, il RAM 1500 (che sarà prodotto anche nella regione, secondo fonti del settore automobilistico) e un crossover Jeep sarebbero i suoi primi tre modelli completamente elettrici lanciati sul mercato. Il RAM ProMaster è il veicolo preferito per le operazioni di aziende come Amazon e FedEx.

Infatti, nel gennaio dello scorso anno, Stellantis e Amazon hanno firmato un accordo per lavorare insieme per lanciare veicoli con il software del colosso elettronico. Nello stesso accordo si diceva che Amazon avrebbe acquistato “migliaia” di unità Promaster. Koval Jr. ha anche annunciato che ci sarà un investimento di 200 milioni di dollari nel suo stabilimento di Saltillo.

Ram Promaster

“Ho così tanti ordini (per RAM Promaster) che sono al di sopra della capacità in questo momento che non posso evadere. Attendo con impazienza il momento in cui potrò soddisfare meglio tale domanda e poi, naturalmente, aiutare i nostri distributori negli Stati Uniti “, ha affermato il dirigente di Stellantis. Ricordiamo infine che oltre al gruppo automobilistico di Carlos Tavares, anche General Motors ha annunciato i suoi piani per assemblare veicoli elettrici nella regione, per i quali starebbe investendo almeno un miliardo di dollari.