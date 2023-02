Jeep Commander e Compass leader dei rispettivi segmenti a gennaio in Brasile

Arrivano buone notizie dal Brasile per Jeep e Stellantis grazie a Jeep Commander e Compass. Con 4.139 immatricolazioni a gennaio 2023, Jeep Compass ha riconquistato la leadership tra i SUV medi nel mercato brasiliano, con il 44,4 per cento tra i C-SUV. Il modello della casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis si è inoltre garantito la presenza tra i primi 10 modelli più venduti sul mercato, considerando tutti i segmenti. La Jeep Compass mantiene il suo track record di successo tra i clienti brasiliani.

In Brasile il 2023 inizia bene per Jeep Commander e Compass leader dei rispettivi segmenti

Lo stesso successo tra i clienti e la stessa leadership si riscontra anche tra i D-SUV, con Jeep Commander. Il modello ha venduto 1.289 unità e si è assicurato, ancora una volta, la leadership nella categoria, con una quota del 28 per cento. Il Commander, arrivato sul mercato ad agosto 2021, si conferma leader assoluto della categoria, con un altro mese in testa alla classifica dei D-SUV.

A gennaio 2023, il marchio Jeep ha venduto 8.510 unità, raggiungendo la sesta posizione nel mercato brasiliano. Le vendite della Jeep Renegade, con 3.050 immatricolazioni il mese scorso, hanno completato la performance del marchio all’inizio di quest’anno, insieme a Jeep Wrangler e Jeep Gladiator.

Insomma sicuramente un ottimo inizio di anno per la casa automobilistica americana che insieme a Fiat rappresenta la punta di diamante del gruppo Stellantis in Brasile che come sappiamo è il principale mercato auto di tutto il continente sudamericano. Jeep Commander e Compass continuano a convincere in Brasile. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Sud America per la casa automobilistica americana di Stellantis.